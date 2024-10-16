Старший брат Duster и преемник Skoda Karoq: самые интересные новинки автошоу в Париже (фото)

Парижский автосалон-2024 не столь богат на новинки, как в прошлые годы, однако все же отметился рядом интересных премьер. На выставке доминируют французские автопроизводители и электромобили.

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В эти дни (14-20 октября) в Париже проходит один из крупнейших в мире автосалонов Mondial de l'Auto. Это старейшее автошоу, которое впервые открыло двери еще в 1898 году. Нынешняя выставка стала юбилейной — 90-й по счету — и ее даже посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. Фокус выбрал самые интересные новинки автошоу в Париже.

Нынешнее автошоу в Париже — юбилейное

Стоит отметить, что Парижский автосалон-2024 не настолько масштабный, как выставки в прошлые годы. В этом нет ничего удивительного, ведь автошоу по всему миру становятся менее масштабными. В этом году в Париже правят бал местные, французские, автопроизводители, а среди премьер преобладают электромобили.

Alpine

Alpine A390_β Фото: Autocar

Концепт Alpine A390_β — предсерийный вариант будущего конкурента Tesla Model Y. 4,7-метровый электрокроссовер отличается стремительным дизайном в стилистике купе Alpine A110. У него стремительный силуэт, прозрачная крыша и задние двери, которые открываются против движения. В салоне установили спортивные сиденья и руль-штурвал.

Audi

Audi Q6 Sportback e-tron Фото: Autocar

У Audi Q6 e-tron появился вариант Sportback с более динамичным профилем и аркообразной крышей. В его салоне на передней панели установлены три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Электрокроссовер предлагают в версиях мощностью от 292 до 517 сил с запасом хода до 656 км. Топовый вариант стартует до сотни за 4,3 с.

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Citroen

Citroen C5 Aircross Concept Фото: Stellantis

Citroen показали на автошоу в Париже прототип модели C5 Aircross второго поколения. Кроссовер подрос до 4,65 м в длину и стал значительно агрессивнее на вид, а его передняя часть выдержана в новом фирменном стиле. Серийная модель появится в 2025 году и впервые получит электрическую версию с запасом хода до 700 км.

Citroen C4 Фото: carscoops.com

Citroen C4 и C4 X прошли обновление. У них новая передняя часть и измененные фонари. В салоне появились новая панель приборов и улучшенные передние сиденья. Линейку модели пополнили 1,2-литровые гибридные версии на 100 и 136 л. с. с 28-сильной "мягкой" установкой.

Citroen Ami Фото: carscoops.com

Обновили и миниатюрный электромобиль Citroen Ami. Ему изменили переднюю и заднюю часть, установили более крупные фары и оригинальные колесные диски.

Dacia

Dacia Bigster Фото: carscoops.com

Dacia Bigster — старший брат Duster. У него такой же рубленый дизайн и аналогичная компоновка салона, однако длина больше на 23 см. Кроссовер дебютировал в пятиместной версии с 667-литровым багажником, однако ожидается и семиместный вариант. Для Dacia Bigster предлагаются 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 130 и 140 л. с., а также 155-сильная гибридная установка. Есть версии с передним и полным приводом.

Mini

Mini JCW Electric Фото: Autocar Mini JCW Aceman Фото: Autocar

Спортивные Mini John Cooper Works впервые стали электрическими. Хэтчбек Mini и кроссовер Aceman получили мотор с пиковой мощностью 285 сил: разгон до 100 км/ч занимает 5,9 и 6,4 с, соответственно. Запас хода Mini JCW составляет 371 км, а Aceman JCW — 355 км. Электрокары получили обвес и спойлер, а также спортивные сиденья.

Peugeot

Peugeot e-408 Фото: Stellantis

Стильный Peugeot 408 получил электрическую модификацию с 210-сильным мотором и батареей емкостью 58,2 кВт∙ч. Запас хода авто составляет 453 км. Внешне электромобиль Peugeot e-408 выдают особые колесные диски.

Renault

Renault 4 E-Tech Фото: Autocar

Renault 4 возродили в новом формате — теперь это компактный электрокроссовер стоимостью менее 30 000 евро. Своим угловатым дизайном с круглыми фарами авто напоминает знаменитого предка — оригинальный Renault 4 1961 года. Вместе с тем, у него диодная оптика и два дисплея в салоне. Объем багажника составляет 420 л. Электрокар предлагают в версиях на 120 и 150 л. с. с запасом хода от 300 до 400 км.

Renault Mobilize Duo Фото: Autocar Mobilize Bento Фото: Autocar

Кроме того, на автошоу в Париже показали самые дешевые электромобили Renault — миниатюрные Mobilize Duo и Bento, которые пришли на смену модели Twizy. 2,5-метровые городские авто стоимостью от 9000 евро имеют двери в стиле Lamborghini. Электрокары предлагаются в версиях с максимальной скоростью 45 и 80 км/ч. Запас хода составляет 149-161 км.

Renault Embleme Фото: Autocar

Концепт Renault Embleme — 4,8-метровый электрокроссовер со стремительным обтекаемым дизайном. Авто оборудовали интересной силовой установкой на 218 л. с. Аккумуляторная батарея на 40 кВт∙ч предназначена для города и обеспечивает запас хода в 200 км. Для дальних поездок установили водородные топливные элементы, которые позволяют преодолеть 350 км на одной заправке.

Skoda

Skoda Elroq Фото: Autocar

Skoda привезла на Парижский автосалон электрокроссовер Elroq. Доступная модель стоимостью от 33 000 евро является преемником Skoda Karoq. 4,5-метровый Skoda Elroq — первое авто в новом стиле марки. Он просторнее предшественника и имеет багажник объемом 470-1580 л. На передней панели установлены два дисплея. Электромобиль Skoda Elroq предложат в версиях мощностью от 170 до 299 сил с запасом хода 370-560 км.

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Volkswagen

Volkswagen Tayron Фото: Motor1.com

Новый Volkswagen Tayron сменяет модель VW Tiguan Allspace. Кроссовер внешне и внутри очень похож на Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако больше — 4,77 м в длину. Большие размеры позволили установить третий ряд кресел. Объем багажника составляет 345 л в семиместной конфигурации, 885 л — в пятиместной. VW Tayron доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с. и плагин-гибридными установками мощностью 204 и 272 л. с. Цена — от 45 475 евро.

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