Старший брат Duster и преемник Skoda Karoq: самые интересные новинки автошоу в Париже (фото)
Парижский автосалон-2024 не столь богат на новинки, как в прошлые годы, однако все же отметился рядом интересных премьер. На выставке доминируют французские автопроизводители и электромобили.
В эти дни (14-20 октября) в Париже проходит один из крупнейших в мире автосалонов Mondial de l'Auto. Это старейшее автошоу, которое впервые открыло двери еще в 1898 году. Нынешняя выставка стала юбилейной — 90-й по счету — и ее даже посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. Фокус выбрал самые интересные новинки автошоу в Париже.
Стоит отметить, что Парижский автосалон-2024 не настолько масштабный, как выставки в прошлые годы. В этом нет ничего удивительного, ведь автошоу по всему миру становятся менее масштабными. В этом году в Париже правят бал местные, французские, автопроизводители, а среди премьер преобладают электромобили.
Alpine
Концепт Alpine A390_β — предсерийный вариант будущего конкурента Tesla Model Y. 4,7-метровый электрокроссовер отличается стремительным дизайном в стилистике купе Alpine A110. У него стремительный силуэт, прозрачная крыша и задние двери, которые открываются против движения. В салоне установили спортивные сиденья и руль-штурвал.
Audi
У Audi Q6 e-tron появился вариант Sportback с более динамичным профилем и аркообразной крышей. В его салоне на передней панели установлены три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Электрокроссовер предлагают в версиях мощностью от 292 до 517 сил с запасом хода до 656 км. Топовый вариант стартует до сотни за 4,3 с.Важно
Citroen
Citroen показали на автошоу в Париже прототип модели C5 Aircross второго поколения. Кроссовер подрос до 4,65 м в длину и стал значительно агрессивнее на вид, а его передняя часть выдержана в новом фирменном стиле. Серийная модель появится в 2025 году и впервые получит электрическую версию с запасом хода до 700 км.
Citroen C4 и C4 X прошли обновление. У них новая передняя часть и измененные фонари. В салоне появились новая панель приборов и улучшенные передние сиденья. Линейку модели пополнили 1,2-литровые гибридные версии на 100 и 136 л. с. с 28-сильной "мягкой" установкой.
Обновили и миниатюрный электромобиль Citroen Ami. Ему изменили переднюю и заднюю часть, установили более крупные фары и оригинальные колесные диски.
Dacia
Dacia Bigster — старший брат Duster. У него такой же рубленый дизайн и аналогичная компоновка салона, однако длина больше на 23 см. Кроссовер дебютировал в пятиместной версии с 667-литровым багажником, однако ожидается и семиместный вариант. Для Dacia Bigster предлагаются 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 130 и 140 л. с., а также 155-сильная гибридная установка. Есть версии с передним и полным приводом.
Mini
Спортивные Mini John Cooper Works впервые стали электрическими. Хэтчбек Mini и кроссовер Aceman получили мотор с пиковой мощностью 285 сил: разгон до 100 км/ч занимает 5,9 и 6,4 с, соответственно. Запас хода Mini JCW составляет 371 км, а Aceman JCW — 355 км. Электрокары получили обвес и спойлер, а также спортивные сиденья.
Peugeot
Стильный Peugeot 408 получил электрическую модификацию с 210-сильным мотором и батареей емкостью 58,2 кВт∙ч. Запас хода авто составляет 453 км. Внешне электромобиль Peugeot e-408 выдают особые колесные диски.
Renault
Renault 4 возродили в новом формате — теперь это компактный электрокроссовер стоимостью менее 30 000 евро. Своим угловатым дизайном с круглыми фарами авто напоминает знаменитого предка — оригинальный Renault 4 1961 года. Вместе с тем, у него диодная оптика и два дисплея в салоне. Объем багажника составляет 420 л. Электрокар предлагают в версиях на 120 и 150 л. с. с запасом хода от 300 до 400 км.
Кроме того, на автошоу в Париже показали самые дешевые электромобили Renault — миниатюрные Mobilize Duo и Bento, которые пришли на смену модели Twizy. 2,5-метровые городские авто стоимостью от 9000 евро имеют двери в стиле Lamborghini. Электрокары предлагаются в версиях с максимальной скоростью 45 и 80 км/ч. Запас хода составляет 149-161 км.
Концепт Renault Embleme — 4,8-метровый электрокроссовер со стремительным обтекаемым дизайном. Авто оборудовали интересной силовой установкой на 218 л. с. Аккумуляторная батарея на 40 кВт∙ч предназначена для города и обеспечивает запас хода в 200 км. Для дальних поездок установили водородные топливные элементы, которые позволяют преодолеть 350 км на одной заправке.
Skoda
Skoda привезла на Парижский автосалон электрокроссовер Elroq. Доступная модель стоимостью от 33 000 евро является преемником Skoda Karoq. 4,5-метровый Skoda Elroq — первое авто в новом стиле марки. Он просторнее предшественника и имеет багажник объемом 470-1580 л. На передней панели установлены два дисплея. Электромобиль Skoda Elroq предложат в версиях мощностью от 170 до 299 сил с запасом хода 370-560 км.Важно
Volkswagen
Новый Volkswagen Tayron сменяет модель VW Tiguan Allspace. Кроссовер внешне и внутри очень похож на Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако больше — 4,77 м в длину. Большие размеры позволили установить третий ряд кресел. Объем багажника составляет 345 л в семиместной конфигурации, 885 л — в пятиместной. VW Tayron доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с. и плагин-гибридными установками мощностью 204 и 272 л. с. Цена — от 45 475 евро.
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