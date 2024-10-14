Citroen презентовали сразу три обновленные модели: подробности, фото и видео

Citroen C4, C4 X и Ami 2025 модельного года прошли плановую модернизацию и изменились внешне. Кроме того, модели семейства С4 получили новые кресла и экономичные гибридные установки.

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На автошоу в Париже представили три обновленных Citroen. Фейслифтинг прошли миниатюрный Citroen Ami, а также модели С-класса Citroen C4 и C4 X. О них рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.

Кросс-седан Citroen C4 X Фото: Stellantis

Новый Citroen C4 2025 года

Кросс-хэтч Citroen C4 и его собрат в кузове седан Citroen C4 X узнаются по измененной передней части в новом фирменном стиле. Им заменили решетку радиатора, фары и бампер. Сзади обновили фонари.

Сзади обновили фонари Фото: Stellantis

В салоне Citroen C4 2025 установили улучшенный цифровой щиток приборов и усовершенствованную мультимедийную систему с ChatGPT. Также появились новые передние сиденья.

В салоне установили новые кресла и панель приборов Фото: Stellantis

Важно

Электромобиль по-французски: тест-драйв нового Citroen e-C4

В палитре Citroen C4 появились 1,2-литровые гибридные версии на 100 и 136 л. с. с 48-вольтовой "мягкой" установкой на 28 сил. Также в линейке остаются электрические модификации мощностью 136 и 156 л. с. с запасом хода до 420 км.

Citroen Ami

Citroen Ami Фото: Stellantis

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami получил с новую переднюю и заднюю части и увеличенные диодные фары. Кроме того, для авто доступны оригинальные колесные диски и новый декор. Самый маленький Citroen поступит в продажу с 2025 года и ближе к тому времени появится больше подробностей о новой модели.

Кстати, электрокар Citroen Ami недавно вышел на украинский рынок.

Также Фокус рассказывал о новом Citroen C5 Aircross второго поколения.