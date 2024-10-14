Citroen презентували одразу три оновлені моделі: подробиці, фото та відео

Citroen C4, C4 X та Ami 2025 модельного року пройшли планову модернізацію та змінилися зовні. Крім того, моделі сімейства С4 отримали нові крісла та економічні гібридні установки.

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На автошоу в Парижі представили три оновлені Citroen. Фейсліфтинг пройшли мініатюрний Citroen Ami, а також моделі С-класу Citroen C4 і C4 X. Про них розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Крос-седан Citroen C4 X Фото: Stellantis

Новий Citroen C4 2025

Крос-хетч Citroen C4 та його побратим у кузові седан Citroen C4 X пізнаються за зміненою передньою частиною в новому фірмовому стилі. Їм замінили решітку радіатора, фари та бампер. Ззаду оновили ліхтарі.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Stellantis

У салоні Citroen C4 2025 встановили покращений цифровий щиток приладів та вдосконалену мультимедійну систему з ChatGPT. Також з’явилися нові передні сидіння.

У салоні встановили нові крісла та панель приладів Фото: Stellantis

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Електромобіль по-французьки: тест-драйв нового Citroen e-C4

У палітрі Citroen C4 з’явилися 1,2-літрові гібридні версії на 100 і 136 к. с. із 48-вольтною "м’якою" установкою на 28 сил. Також у лінійці залишаються електричні модифікації потужністю 136 і 156 к. с. із запасом ходу до 420 км.

Citroen Ami

Citroen Ami Фото: Stellantis

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami отримав з нову передню і задню частини та збільшені діодні фари. Крім того, для авто доступні оригінальні колісні диски та новий декор. Найменший Citroen надійде в продаж із 2025 року і ближче до того часу з’явиться більше подробиць про нову модель.

До речі, електрокар Citroen Ami нещодавно вийшов на український ринок.

Також Фокус розповідав про новий Citroen C5 Aircross другого покоління.