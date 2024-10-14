Яркая внешность и 285 сил: представлены первые спортивные электрокары Mini (фото)

Электрокары Mini JCW получили 258-сильный мотор и доработанное шасси. Они отличаются ярким дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла.

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Электромобили Mini Cooper SE и Aceman впервые получили спортивные версии John Cooper Works (JCW). Их презентация состоялась на Парижском автосалоне. Об этом сообщается на официальном сайте британского автопроизводителя.

Мини JCW Electric Фото: MINI Фото: MINI

Новые Mini JCW Electric и JCW Aceman получили электромотор на 258 л.с. и 350 Н∙м. Еще 27 сил активируются временно нажатием кнопки Boost, то есть пиковая мощность составляет 285 сил. Стоит отметить, что хэтчбек позже получит еще и традиционный бензиновый вариант John Cooper Works.

Хэтчбек Mini JCW Electric способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а кроссовер JCW Aceman — за 6,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Mini JCW Aceman Фото: MINI Фото: MINI

Электромобили Mini John Cooper Works оснащены батареей на 54,2 кВт∙ч. Запас хода хэтчбек составляет 371 км, а кроссовера — 355 км. Также доработана ходовая авто.

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Как и раньше, версии Mini JCW отличаются более агрессивным дизайном с обвесом, спойлером и увеличенными колесными дисками (18-дюймовыми в хэтчбеке и 19-дюймовыми в кроссовере). Крыша авто окрашена в красный цвет.

В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: MINI

В салоне установлены спортивные руль и сиденья. Комплектацию пополнили камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

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