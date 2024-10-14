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Авто

Яркая внешность и 285 сил: представлены первые спортивные электрокары Mini (фото)

Mini JCW, Mini JCW Electric, Mini John Cooper Works, электромобили Mini
Фото: MINI | Электрические Mini получили спортивные версии John Cooper Works

Электрокары Mini JCW получили 258-сильный мотор и доработанное шасси. Они отличаются ярким дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла.

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Электромобили Mini Cooper SE и Aceman впервые получили спортивные версии John Cooper Works (JCW). Их презентация состоялась на Парижском автосалоне. Об этом сообщается на официальном сайте британского автопроизводителя.

Mini JCW Electric, Mini JCW, Mini John Cooper Works, Mini John Cooper Works, электромобили Mini Fullscreen
Мини JCW Electric
Фото: MINI
Mini JCW Electric 2025, Mini JCW, Mini JCW Electric, Mini John Cooper Works, электромобили Mini Fullscreen
Фото: MINI

Новые Mini JCW Electric и JCW Aceman получили электромотор на 258 л.с. и 350 Н∙м. Еще 27 сил активируются временно нажатием кнопки Boost, то есть пиковая мощность составляет 285 сил. Стоит отметить, что хэтчбек позже получит еще и традиционный бензиновый вариант John Cooper Works.

Хэтчбек Mini JCW Electric способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а кроссовер JCW Aceman — за 6,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Mini JCW Aceman, Mini JCW, Mini John Cooper Works, электромобили Mini Fullscreen
Mini JCW Aceman
Фото: MINI
Mini JCW Aceman, Mini JCW, Mini John Cooper Works, электромобили Mini Fullscreen
Фото: MINI

Электромобили Mini John Cooper Works оснащены батареей на 54,2 кВт∙ч. Запас хода хэтчбек составляет 371 км, а кроссовера — 355 км. Также доработана ходовая авто.

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Как и раньше, версии Mini JCW отличаются более агрессивным дизайном с обвесом, спойлером и увеличенными колесными дисками (18-дюймовыми в хэтчбеке и 19-дюймовыми в кроссовере). Крыша авто окрашена в красный цвет.

салон Mini JCW Electric, Mini JCW, Mini John Cooper Works, электромобили Mini, электромобили Mini Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла и руль
Фото: MINI

В салоне установлены спортивные руль и сиденья. Комплектацию пополнили камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Кстати, на автошоу в Париже дебютировал и новый спортивный электрокроссовер Audi.

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