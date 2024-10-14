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Авто

Яскрава зовнішність і 285 сил: представлено перші спортивні електрокари Mini (фото)

Mini JCW, Mini JCW Electric, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini
Фото: MINI | Електричні Mini отримали спортивні версії John Cooper Works

Електрокари Mini JCW отримали 258-сильний мотор та доопрацьоване шасі. Вони вирізняються яскравим дизайном, а в салоні встановлено спортивні крісла.

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Електромобілі Mini Cooper SE та Aceman вперше отримали спортивні версії John Cooper Works (JCW). Їх презентація відбулася на Паризькому автосалоні. Про це повідомляється на офіційному сайті британського автовиробника.

Mini JCW Electric, Mini JCW, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini Fullscreen
Mini JCW Electric
Фото: MINI
Mini JCW Electric 2025, Mini JCW, Mini JCW Electric, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini Fullscreen
Фото: MINI

Нові Mini JCW Electric та JCW Aceman отримали електромотор на 258 к. с. і 350 Н∙м. Ще 27 сил активуються тимчасово натисненням кнопки Boost, тобто пікова потужність становить 285 сил. Варто відзначити, що хетчбек пізніше отримає ще й традиційний бензиновий варіант John Cooper Works.

Хетчбек Mini JCW Electric здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с, а кросовер JCW Aceman – за 6,4 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Mini JCW Aceman, Mini JCW, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini Fullscreen
Mini JCW Aceman
Фото: MINI
Mini JCW Aceman, Mini JCW, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini Fullscreen
Фото: MINI

Електромобілі Mini John Cooper Works оснащені батареєю на 54,2 кВт∙год. Запас ходу хетчбек становить 371 км, а кросовера – 355 км. Також доопрацьована ходова авто.

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Як і раніше, версії Mini JCW вирізняються агресивнішим дизайном із обвісом, спойлером та збільшеними колісними дисками (18-дюймовими в хетчбеці та 19-дюймовими в кросовері). Дах авто пофарбований у червоний колір.

салон Mini JCW Electric, Mini JCW, Mini John Cooper Works, електромобілі Mini Fullscreen
У салоні встановлені спортивні крісла та кермо
Фото: MINI

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Комплектацію поповнили камери кругового огляду та паркувальний автопілот.

До речі, на автошоу в Парижі дебютував і новий спортивний електрокросовер Audi.

Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Renault у ретростилі.