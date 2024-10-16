Старший брат Duster і наступник Skoda Karoq: найцікавіші новинки автошоу в Парижі (фото)

Паризький автосалон-2024 не настільки багатий на новинки, як у минулі роки, проте все ж відзначився низкою цікавих прем'єр. На виставці домінують французькі автовиробники та електромобілі.

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У ці дні (14-20 жовтня) у Парижі проходить один із найбільших у світі автосалонів Mondial de l’Auto. Це найстаріше автошоу, яке вперше відкрило двері ще в 1898 році. Нинішня виставка стала ювілейною — 90-ю за ліком — і її навіть відвідав президент Франції Емманюель Макрон. Фокус обрав найцікавіші новинки автошоу в Парижі.

Нинішнє автошоу в Парижі — ювілейне

Варто відзначити, що Паризький автосалон-2024 не настільки масштабний, як виставки в минулі роки. У цьому немає нічого дивного, адже автошоу по всьому світу стають менш масштабними. Цьогоріч у Парижі правлять бал місцеві, французькі, автовиробники, а серед прем'єр переважають електромобілі.

Alpine

Alpine A390_β Фото: Autocar

Концепт Alpine A390_β – передсерійний варіант майбутнього конкурента Tesla Model Y. 4,7-метровий електрокросовер вирізняється стрімким дизайном у стилістиці купе Alpine A110. У нього стрімкий силует, прозорий дах і задні двері, які відкриваються проти руху. У салоні встановили спортивні сидіння та кермо-штурвал.

Audi

Audi Q6 Sportback e-tron Фото: Autocar

В Audi Q6 e-tron з’явився варіант Sportback із динамічнішим профілем та аркоподібним дахом. У його салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира. Електрокросовер пропонують у версіях потужністю від 292 до 517 сил із запасом ходу до 656 км. Топовий варіант стартує до сотні за 4,3 с.

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Citroen

Citroen C5 Aircross Concept Фото: Stellantis

Citroen показали на автошоу в Парижі прототип моделі C5 Aircross другого покоління. Кросовер підріс до 4,65 м у довжину і став значно агресивнішим на вигляд, а його передня частина витримана в новому фірмовому стилі. Серійна модель з’явиться в 2025 році і вперше отримає електричну версію із запасом ходу до 700 км.

Citroen C4 Фото: carscoops.com

Citroen C4 і C4 X пройшли оновлення. У них нова передня частина та змінені ліхтарі. У салоні з’явилися нова панель приладів та покращені передні сидіння. Лінійку моделі поповнили 1,2-літрові гібридні версії на 100 і 136 к. с. із 28-сильною "м’якою" установкою.

Citroen Ami Фото: carscoops.com

Оновили і мініатюрний електромобіль Citroen Ami. Йому змінили передню і задню частину, встановили більші фари та оригінальні колісні диски.

Dacia

Dacia Bigster Фото: carscoops.com

Dacia Bigster – старший брат Duster. У нього такий же рубаний дизайн і аналогічне компонування салону, проте довжина більша на 23 см. Кросовер дебютував у п’ятимісній версії із 667-літровим багажником, проте очікується і семимісний варіант. Для Dacia Bigster пропонують 1,2-літрові бензинові турбомотори на 130 і 140 к. с., а також 155-сильну гібридну установку. Є версії з переднім та повним приводом.

Mini

Mini JCW Electric Фото: Autocar Mini JCW Aceman Фото: Autocar

Спортивні Mini John Cooper Works вперше стали електричними. Хетчбек Mini та кросовер Aceman отримали мотор із піковою потужністю 285 сил: розгін до 100 км/год займає 5,9 і 6,4 с, відповідно. Запас ходу Mini JCW становить 371 км, а Aceman JCW – 355 км. Електрокари отримали обвіс і спойлер, а також спортивні сидіння.

Peugeot

Peugeot e-408 Фото: Stellantis

Стильний Peugeot 408 отримав електричну модифікацію із 210-сильним мотором та батареєю ємністю 58,2 кВт∙год. Запас ходу авто становить 453 км. Зовні електромобіль Peugeot e-408 видають особливі колісні диски.

Renault

Renault 4 E-Tech Фото: Autocar

Renault 4 відродили у новому форматі – тепер це компактний електрокросовер вартістю менш, ніж 30 000 євро. Своїм кутастим дизайном із круглими фарами авто нагадує знаменитого предка – оригінальний Renault 4 1961 року. Разом із тим, у нього діодна оптика та два дисплеї в салоні. Об’єм багажника складає 420 л. Електрокар пропонують у версіях на 120 і 150 к. с. із запасом ходу від 300 до 400 км.

Renault Mobilize Duo Фото: Autocar Mobilize Bento Фото: Autocar

Крім того, на автошоу в Парижі показали найдешевші електромобілі Renault – мініатюрні Mobilize Duo та Bento, які прийшли на зміну моделі Twizy. 2,5-метрові міські авто вартістю від 9000 євро мають двері в стилі Lamborghini. Електрокари пропонують у версіях із максимальною швидкістю 45 та 80 км/год. Запас ходу становить 149-161 км.

Renault Embleme Фото: Autocar

Концепт Renault Embleme – 4,8-метровий електрокросовер зі стрімким обтічним дизайном. Авто обладнали цікавою силовою установкою на 218 к. с. Акумуляторна батарея на 40 кВт∙год призначена для міста і забезпечує запас ходу в 200 км. Для дальніх поїздок встановили водневі паливні елементи, які дозволяють подолати 350 км на одній заправці.

Skoda

Skoda Elroq Фото: Autocar

Skoda привезла на Паризький автосалон електрокросовер Elroq. Доступна модель вартістю від 33 000 євро є наступником Skoda Karoq. 4,5-метровий Skoda Elroq – перше авто в новому стилі марки. Він просторіший за попередника та має багажник об’ємом 470-1580 л. На передній панелі встановлено два дисплеї. Електромобіль Skoda Elroq запропонують у версіях потужністю від 170 до 299 сил із запасом ходу 370-560 км.

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Volkswagen

Volkswagen Tayron Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen Tayron змінює модель VW Tiguan Allspace. Кросовер зовні та всередині дуже подібний до Volkswagen Tiguan третього покоління, проте більший – 4,77 м у довжину. Великі розміри дозволили встановити третій ряд крісел. Об’єм багажника становить 345 л у семимісній конфігурації, 885 л – у п’ятимісній. VW Tayron доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с. та плагін-гібридними установками потужністю 204 і 272 к. с. Ціна – від 45 475 євро.

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