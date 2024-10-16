Старший брат Duster і наступник Skoda Karoq: найцікавіші новинки автошоу в Парижі (фото)
Паризький автосалон-2024 не настільки багатий на новинки, як у минулі роки, проте все ж відзначився низкою цікавих прем'єр. На виставці домінують французькі автовиробники та електромобілі.
У ці дні (14-20 жовтня) у Парижі проходить один із найбільших у світі автосалонів Mondial de l’Auto. Це найстаріше автошоу, яке вперше відкрило двері ще в 1898 році. Нинішня виставка стала ювілейною — 90-ю за ліком — і її навіть відвідав президент Франції Емманюель Макрон. Фокус обрав найцікавіші новинки автошоу в Парижі.
Варто відзначити, що Паризький автосалон-2024 не настільки масштабний, як виставки в минулі роки. У цьому немає нічого дивного, адже автошоу по всьому світу стають менш масштабними. Цьогоріч у Парижі правлять бал місцеві, французькі, автовиробники, а серед прем'єр переважають електромобілі.
Alpine
Концепт Alpine A390_β – передсерійний варіант майбутнього конкурента Tesla Model Y. 4,7-метровий електрокросовер вирізняється стрімким дизайном у стилістиці купе Alpine A110. У нього стрімкий силует, прозорий дах і задні двері, які відкриваються проти руху. У салоні встановили спортивні сидіння та кермо-штурвал.
Audi
В Audi Q6 e-tron з’явився варіант Sportback із динамічнішим профілем та аркоподібним дахом. У його салоні на передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира. Електрокросовер пропонують у версіях потужністю від 292 до 517 сил із запасом ходу до 656 км. Топовий варіант стартує до сотні за 4,3 с.Важливо
Citroen
Citroen показали на автошоу в Парижі прототип моделі C5 Aircross другого покоління. Кросовер підріс до 4,65 м у довжину і став значно агресивнішим на вигляд, а його передня частина витримана в новому фірмовому стилі. Серійна модель з’явиться в 2025 році і вперше отримає електричну версію із запасом ходу до 700 км.
Citroen C4 і C4 X пройшли оновлення. У них нова передня частина та змінені ліхтарі. У салоні з’явилися нова панель приладів та покращені передні сидіння. Лінійку моделі поповнили 1,2-літрові гібридні версії на 100 і 136 к. с. із 28-сильною "м’якою" установкою.
Оновили і мініатюрний електромобіль Citroen Ami. Йому змінили передню і задню частину, встановили більші фари та оригінальні колісні диски.
Dacia
Dacia Bigster – старший брат Duster. У нього такий же рубаний дизайн і аналогічне компонування салону, проте довжина більша на 23 см. Кросовер дебютував у п’ятимісній версії із 667-літровим багажником, проте очікується і семимісний варіант. Для Dacia Bigster пропонують 1,2-літрові бензинові турбомотори на 130 і 140 к. с., а також 155-сильну гібридну установку. Є версії з переднім та повним приводом.
Mini
Спортивні Mini John Cooper Works вперше стали електричними. Хетчбек Mini та кросовер Aceman отримали мотор із піковою потужністю 285 сил: розгін до 100 км/год займає 5,9 і 6,4 с, відповідно. Запас ходу Mini JCW становить 371 км, а Aceman JCW – 355 км. Електрокари отримали обвіс і спойлер, а також спортивні сидіння.
Peugeot
Стильний Peugeot 408 отримав електричну модифікацію із 210-сильним мотором та батареєю ємністю 58,2 кВт∙год. Запас ходу авто становить 453 км. Зовні електромобіль Peugeot e-408 видають особливі колісні диски.
Renault
Renault 4 відродили у новому форматі – тепер це компактний електрокросовер вартістю менш, ніж 30 000 євро. Своїм кутастим дизайном із круглими фарами авто нагадує знаменитого предка – оригінальний Renault 4 1961 року. Разом із тим, у нього діодна оптика та два дисплеї в салоні. Об’єм багажника складає 420 л. Електрокар пропонують у версіях на 120 і 150 к. с. із запасом ходу від 300 до 400 км.
Крім того, на автошоу в Парижі показали найдешевші електромобілі Renault – мініатюрні Mobilize Duo та Bento, які прийшли на зміну моделі Twizy. 2,5-метрові міські авто вартістю від 9000 євро мають двері в стилі Lamborghini. Електрокари пропонують у версіях із максимальною швидкістю 45 та 80 км/год. Запас ходу становить 149-161 км.
Концепт Renault Embleme – 4,8-метровий електрокросовер зі стрімким обтічним дизайном. Авто обладнали цікавою силовою установкою на 218 к. с. Акумуляторна батарея на 40 кВт∙год призначена для міста і забезпечує запас ходу в 200 км. Для дальніх поїздок встановили водневі паливні елементи, які дозволяють подолати 350 км на одній заправці.
Skoda
Skoda привезла на Паризький автосалон електрокросовер Elroq. Доступна модель вартістю від 33 000 євро є наступником Skoda Karoq. 4,5-метровий Skoda Elroq – перше авто в новому стилі марки. Він просторіший за попередника та має багажник об’ємом 470-1580 л. На передній панелі встановлено два дисплеї. Електромобіль Skoda Elroq запропонують у версіях потужністю від 170 до 299 сил із запасом ходу 370-560 км.Важливо
Volkswagen
Новий Volkswagen Tayron змінює модель VW Tiguan Allspace. Кросовер зовні та всередині дуже подібний до Volkswagen Tiguan третього покоління, проте більший – 4,77 м у довжину. Великі розміри дозволили встановити третій ряд крісел. Об’єм багажника становить 345 л у семимісній конфігурації, 885 л – у п’ятимісній. VW Tayron доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с. та плагін-гібридними установками потужністю 204 і 272 к. с. Ціна – від 45 475 євро.
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