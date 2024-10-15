Audi показала потужний заряджений хетчбек із витратою всього 0,4 л на 100 км (фото)

Плагін-гібрид Audi A3 TFSI e оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Топовий 272-сильний варіант хетчбека стартує до сотні за 6,3 с і може проїхати до 143 км на електротязі.

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Лінійку оновленого Audi A3 2024 поповнили економічні плагін-гібридні версії TFSI e. Хетчбеки надходять у продаж за ціною від 44 200 євро. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Авто здатне проїхати 143 км на елетротязі Фото: Audi

Новий Audi A3 TFSI e оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Модель пропонують у двох версіях:

40 TFSI e – 204 к. с. і 350 Н∙м, 7,4 с до 100 км/год, максимальна швидкість 225 км/год;

45 TFSI e – 272 к. с. і 400 Н∙м, 6,3 с до 100 км/год, максимальна швидкість 237 км/год.

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Обидва варіанти отримали велику батарею на 19,7 кВт∙год. Запас ходу на електротязі сягає 143 км. Витрата пального в комбінованому циклі становить 0,4 л/100 км, а із розрядженою батареєю – 5,4 л/100 км.

У цифровій панелі приладів змінили графіку Фото: Audi

Зарядити батарею Audi A3 TFSI e постійним струмом потужністю 50 кВт на 80% можна за півгодини. Зарядка змінним струмом (до 11 кВт) займає 2,5 години.

Від стандартного Audi A3 2024 варіант TFSI e відрізняється особливими 17-дюймовими дисками, а в салоні дещо змінили графіку віртуальної панелі приладів. 272-сильний плагін-гібрид комплектується пакетом S line із яскравішим дизайном та спортивними кріслами.

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