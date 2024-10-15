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Авто

Audi показала мощный заряженный хэтчбек с расходом всего 0,4 л на 100 км (фото)

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Фото: Audi | Плагин-гибрид Audi A3 TFSI e предлагается в версиях на 204 и 272 л.с.

Плагин-гибрид Audi A3 TFSI e оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Топовый 272-сильный вариант хэтчбека стартует до сотни за 6,3 с и может проехать до 143 км на электротяге.

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Линейку обновленного Audi A3 2024 пополнили экономичные плагин-гибридные версии TFSI e. Хэтчбеки поступают в продажу по цене от 44 200 евро. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

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Авто способно проехать 143 км на элетротяге
Фото: Audi

Новый Audi A3 TFSI e оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Модель предлагается в двух версиях:

  • 40 TFSI e — 204 л.с. и 350 Н∙м, 7,4 с до 100 км/ч, максимальная скорость 225 км/ч;
  • 45 TFSI e — 272 л. с. и 400 Н∙м, 6,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 237 км/ч.
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Оба варианта получили большую батарею на 19,7 кВт∙ч. Запас хода на электротяге достигает 143 км. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,4 л/100 км, а с разряженной батареей — 5,4 л/100 км.

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В цифровой панели приборов изменили графику
Фото: Audi

Зарядить батарею Audi A3 TFSI e постоянным током мощностью 50 кВт на 80% можно за полчаса. Зарядка переменным током (до 11 кВт) занимает 2,5 часа.

От стандартного Audi A3 2024 вариант TFSI e отличается особыми 17-дюймовыми дисками, а в салоне несколько изменили графику виртуальной панели приборов. 272-сильный плагин-гибрид комплектуется пакетом S line с более ярким дизайном и спортивными креслами.

Кстати, недавно презентовали новый спортивный электрокроссовер Audi на базе Porsche.

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