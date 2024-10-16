Стильний дизайн і 300 сил: презентовано найдешевший седан BMW (фото, відео)

Седан BMW 2 Series Gran Coupe змінився зовні та став сучаснішим всередині. Модель запропонують у версіях потужністю до 300 сил.

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Представлено новий BMW 2 Series Gran Coupe другої генерації. Седан С-класу змінив покоління услід за спорідненим хетчбеком BMW 1 Series і вийде на ринок з березня 2025 року за ціною від $40 775. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецького бренду.

Новий BMW 2 Series Gran Coupe зберігає стрімкий дизайн із покатим дахом і припіднятою задньою частиною. Дизайн передньої частини змінився в дусі побратима BMW 1 Series: у двох моделей однаковий дизайн решітки радіатора та розкосих фар. До того ж, седан підріс у розмірах.

Седан підріс у розмірах Фото: BMW

Розміри BMW 2 Series Gran Coupe:

довжина – 4546 мм;

ширина – 1800 мм;

висота – 1445 мм;

колісна база – 2670 мм.

У салоні на передній панелі встановили вигнутий двосекційний дисплей, а за доплату доступна проєкція на лобове скло. Замість важеля КПП встановили компактний джойстик. Об’єм багажника становить 430 л.

У салоні встановлено двосекційний дисплей Фото: BMW

Базова комплектація BMW 2 Series Gran Coupe розширена і тепер включає 18-дюймові диски, оздоблення штучною шкірою, безключовий доступ, навігацію, бездротову зарядку смартфонів та акустику Harman Kardon з 12 динаміками.

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Седан BMW 2 Series Gran Coupe випускатимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (244 і 300 л. с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 163 к. с.

Об"єм багажника становить 430 л Фото: BMW

Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,9 с, а турбодизелі витрачають 4,6 л/100 км у змішаному циклі. Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

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