Баварський ексклюзив: BMW випустить елегантний спорткар потужністю понад 600 сил (фото)

Новий BMW Skytop — стильне купе-тарга зі знімним дахом і розкішним салоном. 625-сильний V8 твін-турбо від BMW M8 розганяє його до сотні за 3,3 с.

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Стильний BMW Skytop стане серійним. Спорткар зі знімним дахом випустять лімітованою партією з 50 авто і всі вони вже розкуплені. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Дах BMW Skytop знімається Фото: BMW

Інформацію про виробництво BMW Skytop підтвердив шеф-дизайнер марки Адріан ван Хойдонк. Нова модель стане наступницею BMW 3.0 CSL, який також випустили обмеженою серією.

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Концепт BMW Skytop презентували у травні на ретрошоу в містечку Вілла д’Есте на озері Комо (Італія). У його основі лежить BMW M8 Competition.

Спорткар отримав найтонші у світі фари Фото: BMW

Спорткар кардинально відрізняється від моделі-донора, адже отримав повністю новий кузов із елегантним дизайном. У нього довгий капот, виражений "ніс" і загострена задня частина. Звертають на себе увагу невелика решітка радіатора та вузькі діодні фари – найтонші з усіх серійних авто.

Салон обшили дорогою шкірою Фото: BMW

Дах BMW Skytop виконаний знімний (такий кузов називають купе-тарга). Компонування салону не змінилося порівняно з BMW M8, проте його обшили дорогою шкірою і прибрали задні сидіння.

Від задніх крісел відмовилися Фото: BMW

Без змін залишився і двигун BMW M8 Competition. Спорткар оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо на 625 к. с. та здатен розігнатися до сотні за 3,3 с, а середня витрата пального становить 11,6 л/100 км.

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