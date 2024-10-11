Баварский эксклюзив: BMW выпустит элегантный спорткар мощностью более 600 сил (фото)

Новый BMW Skytop — стильное купе-тарга со съемной крышей и роскошным салоном. 625-сильный V8 твин-турбо от BMW M8 разгоняет его до сотни за 3,3 с.

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Стильный BMW Skytop станет серийным. Спорткар со съемной крышей выпустят лимитированной партией из 50 авто и все они уже раскуплены. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Крыша BMW Skytop снимается Фото: BMW

Информацию о производстве BMW Skytop подтвердил шеф-дизайнер марки Адриан ван Хойдонк. Новая модель станет преемницей BMW 3.0 CSL, который также выпустили ограниченной серией.

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Концепт BMW Skytop презентовали в мае на ретрошоу в городке Вилла д'Эсте на озере Комо (Италия). В его основе лежит BMW M8 Competition.

Спорткар получил самые тонкие в мире фары Фото: BMW

Спорткар кардинально отличается от модели-донора, ведь получил полностью новый кузов с элегантным дизайном. У него длинный капот, выраженный "нос" и заостренная задняя часть. Обращают на себя внимание небольшая решетка радиатора и узкие диодные фары — самые тонкие из всех серийных авто.

Салон обшили дорогой кожей Фото: BMW

Крыша BMW Skytop выполнена съемной (такой кузов называют купе-тарга). Компоновка салона не изменилась по сравнению с BMW M8, однако его обшили дорогой кожей и убрали задние сиденья.

От задних кресел отказались Фото: BMW

Без изменений остался и двигатель BMW M8 Competition. Спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо на 625 л. с. и способен разогнаться до сотни за 3,3 с, а средний расход топлива составляет 11,6 л/100 км.

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