Более 600 сил и инновационные фары: BMW представили стильный спорткар (фото)

BMW Concept Skytop — стильный обтекаемый спорткар со съемной крышей и сверхтонкими фарами. Авто оснастили 625-сильным V8 твин-турбо, а его салон украсили дорогой кожей.

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В Италии на шоу ретроавто Concorso d'Eleganza Villa d'Este на озере Комо презентовали новый BMW Concept Skytop. Разработчики называют стильный концепткар автомобильной скульптурой. Его подробности раскрыли на официальном сайте BMW.

Панели крыши выполнены съемными Фото: BMW

BMW Concept Skytop — элегантное двухместное купе-тарга (со съемными панелями крыши) со стремительным граненым дизайном. У него длинный капот, выраженный "нос" и заостренная задняя часть, а решетка радиатора получила диодную подсветку. Стилисты BMW рассказали, что вдохновлялись классическими BMW 507 и Z8.

В основе авто лежит BMW M8 Competition Фото: BMW

Изюминкой BMW Concept Skytop стала его оптика. Авто имеет самые тонкие в мире диодные фары на специальном алюминиевом креплении.

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Концепткар создан на базе купе BMW M8 Competition, что видно по салону. Его перетянули дорогой коричневой кожей, однако компоновка осталась знакомой.

Салон обшили дорогой кожей Фото: BMW

Без изменений остался и двигатель BMW M8 Competition. Спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л.с., 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

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