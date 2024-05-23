Переосмысленная классика: в Германии возродили культовый спорткар BMW 50-х (фото)

Спорткар Tender 5.7 — современная вариация на тему классического BMW 507. Спорткар оснащен 500-сильной турбошестерней и регулируемой подвеской.

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Знаменитый спорткар BMW 507 получил современного преемника. Кабриолет, названный Tender 5.7, выпустят лимитированной серией из 15 авто стоимостью от 288 000 евро. Об этом сообщается на сайте компании Estella-Fahrzeugtechnik.

Кузов авто изготовили из карбона

Именно это немецкое ателье решило возродить BMW 507. Название взяли из песни Элвиса Пресли Love me tender ("Люби меня нежно"), ведь король рок-н-ролла в свое время купил себе именно такой спорткар.

За основу взяли современный родстер BMW Z4 M40i, которому создали совершенно новый кузов. Дизайн с круглыми фарами и хромированной решеткой радиатора выдержан в стилистике BMW 507.

Салон обшили дорогой кожей

Салон BMW Z4 перетянули дорогой кожей, однако руль, передняя панель и сиденья остались стандартными. Спорткар оснастили мощной акустикой Harmann Kardon.

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Под капотом BMW Z4 M40i оставили 3,0-литровую бензиновую турбошестерню, однако его отдачу увеличили до 500 л. с. и 650 Н∙м. Кроме того, установили спортивный выхлоп, регулируемую спортивную подвеску и 20-дюймовые кованые диски Alpina.

Изготовят всего 15 таких спорткаров

BMW 507 выпускали с 1956 по 1960 год и всего собрали всего 252 авто с 3,2-литровым 150-сильным V8. Сейчас их стоимость достигает 2 миллионов долларов.

Между прочим, на базе BMW Z4 создано и купе Toyota Supra. Недавно такой спорткар видели в Киеве.

Также Фокус рассказывал, что в производство вернули культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее".