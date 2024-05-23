Переосмислена класика: у Німеччині відродили культовий спорткар BMW 50-х (фото)

Спорткар Tender 5.7 — сучасна варіація на тему класичного BMW 507. Спорткар оснащений 500-сильною турбошісткою та регульованою підвіскою.

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Знаменитий спорткар BMW 507 отримав сучасного наступника. Кабріолет, названий Tender 5.7, випустять лімітованою серією із 15 авто вартістю від 288 000 євро. Про це повідомляється на сайті компанії Estella-Fahrzeugtechnik.

Кузов авто виготовили з карбону

Саме це німецьке ательє вирішило відродити BMW 507. Назву взяли з пісні Елвіса Преслі Love me tender ("Кохай мене ніжно"), адже король рок-н-ролу свого часу купив собі саме такий спорткар.

За основу взяли сучасний родстер BMW Z4 M40i, якому створили абсолютно новий кузов. Дизайн із круглими фарами та хромованою решіткою радіатора витриманий у стилістиці BMW 507.

Салон обшили дорогою шкірою

Салон BMW Z4 перетягнули дорогою шкірою, проте кермо, передня панель та сидіння залишилися стандартними. Спорткар оснастили потужною акустикою Harmann Kardon.

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Під капотом BMW Z4 M40i залишили 3,0-літрову бензинову турбошістку, проте його віддачу збільшили до 500 к. с. і 650 Н∙м. Крім того, встановили спортивний вихлоп, регульовану спортивну підвіску та 20-дюймовані ковані диски Alpina.

Виготовлять лише 15 таких спорткарів

BMW 507 випускали з 1956 по 1960 рік і всього зібрали лише 252 авто з 3,2-літровим 150-сильним V8. Зараз їх вартість сягає 2 мільйонів доларів.

Між іншим, на базі BMW Z4 створено і купе Toyota Supra. Нещодавно такий спорткар бачили в Києві.

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