Баварский японец: в Киеве заметили знаменитый 340-сильный спорткар Toyota (фото)

Спорткар Toyota GR Supra оснащен 3,0-литровой турбошестерней BMW мощностью 340 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 250 км/ч.

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В Киеве сфотографировали купе Toyota GR Supra 2020 года. Эта модель официально не представлена в Украине, поэтому является большой редкостью на наших дорогах. Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар Toyota Supra был возрожден в 2019 году после 17-летнего отсутствия на рынке. Помогли создали авто специалисты BMW: баварская компания предоставила заднеприводную платформу от кабриолета Z4.

Новая Toyota Supra A90 (таково заводское обозначение модели) создавалась силами спортивного подразделения Gazoo Racing — отсюда и аббревиатура GR в названии.

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Купе отличается "мускулистым" дизайном с длинным капотом, рельефными боковинами, расширенными крыльями и заостренным спойлером. В салоне спортивные кресла разделены высоким тоннелем.

Спортивные кресла Toyota Supra разделены высоким тоннелем Фото: Toyota

Конкретно это купе Toyota GR Supra оснащено 3,0-литровой рядной турбошестерней BMW, которая развивает 340 л.с. и 495 Н∙м. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 250 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Кстати, недавно в Одессе обнаружили заброшенную Toyota Supra 80-х годов. Спорткар не один год стоит под открытым небом.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили культовый спорткар BMW M3 E46 2002 года.