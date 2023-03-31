Спорткары Porsche Cayman и BMW Z4 сразились в заезде по прямой (видео)

Два немецких спорткара сильно отличаются друг от друга, но являются прямыми конкурентами. Теперь же настало время определить быстрейшего на прямой.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между спорткарами Porsche 718 Cayman S и BMW Z4 M40i. Видео опубликовали на YouTube-канале Cars with Pilot Tseno.

Porsche давно зарекомендовали себя как производители одних из лучших спортивных автомобилей в мире. Несмотря на это конкуренты также не стоят на месте.

Porsche 718 Cayman S оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 350 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой переключения передач PDK. Вес спорткара составляет 1385 кг.

Под капотом BMW Z4 M40i расположен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который обладает мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Мотор подключен к восьмиступенчатой коробке переключения передач ZF. Автомобиль тяжелее своего оппонента — 1580 кг.

В первом заезде Porsche 718 Cayman S одержал победу со временем на финише 12,22 секунды. BMW Z4 M40i понадобилось 12,87 секунды.

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Второй заезд начался с фальстарта BMW Z4 M40i. Тем не менее Porsche 718 Cayman S снова остался в лидерах со временем 12,23 секунды. BMW Z4 M40i добрался до финиша за 12,85 секунды.

Ранее Фокус сообщил, что блогеры устроили заезд по прямой между заряженными кроссоверами Porsche Macan T и BMW X3 xDrive30i.