Битва поколений: спорткары Toyota сравнили в заезде по прямой (видео)

Три культовых японских спорткара показали себя в гонке по прямой. Старый хэтчбек Toyota AE86 бросил вызов своим современным преемникам.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между тремя спорткарами Toyota из разных поколений, чтобы определить самую быструю модель. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Для гонки были выбраны три модели Toyota — GR86, GT86 и AE86. Все они являются бюджетными и легкими спорткарами с задним приводом.

Toyota AE86 выпускался с 1983 по 1987 год. Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 124 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет всего 970 кг.

Toyota GT86 выпускался с 2012 по 2021 год. Модель оснащается 2,0-литровым атмосферным оппозитным четырехцилиндровым двигателем мощностью 200 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 1239 кг.

Toyota GR86 выпускается с 2021 года. Под капотом расположен 2,4-литровый атмосферный оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 234 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1275 кг.

В заезде с места Toyota GR86 уверенно вырвался вперед, оставив позади своих предшественников. Toyota AE86 хоть и стартовал неплохо, все же уступил перед финишем более современному GT86.

Важно

Спортивные кроссоверы Porsche Macan и BMW X3 сравнили в гонке по прямой (видео)

В заезде с ходу ситуация повторилась. Toyota GR86 снова одержал победу, а AE86 приехал последним. Старому купе не хватает мощности, чтобы ехать на равных с преемниками.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили в драг-рейсинге пять поколений заряженного хэтчбека Honda Civic Type R.