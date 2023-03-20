Битва поколінь: спорткари Toyota порівняли у заїзді по прямій (відео)

Три культових японських спорткари показали себе в гонці по прямій. Старий хетчбек Toyota AE86 кинув виклик своїм сучасним наступникам.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між трьома спорткарами Toyota з різних поколінь, щоб визначити найшвидшу модель. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Для гонки було обрано три моделі Toyota – GR86, GT86 та AE86. Всі вони є бюджетними та легкими спорткарами із заднім приводом.

Toyota AE86 випускався з 1983 по 1987 рік. Під капотом встановлений 1,6-літровий рядний атмосферний чотирициліндровий двигун потужністю 124 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає лише 970 кг.

Toyota GT86 випускався з 2012 до 2021 року. Модель оснащується 2,0-літровим атмосферним оппозитним чотирициліндровим двигуном потужністю 200 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1239 кг.

Toyota GR86 випускається з 2021 року. Під капотом розташований 2,4-літровий атмосферний опозитний чотирициліндровий двигун потужністю 234 л. і 250 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає 1275 кг.

У заїзді з місця Toyota GR86 впевнено вирвався вперед, залишивши позаду своїх попередників. Toyota AE86 хоч і стартував непогано, все ж таки поступився перед фінішем сучаснішому GT86.

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У заїзді з ходу ситуація повторилася. Toyota GR86 знову переміг, а AE86 приїхав останнім. Старому купе не вистачає потужності, щоб їхати на рівних із наступниками.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли у драг-рейсингу п'ять поколінь зарядженого хетчбека Honda Civic Type R.