Спорткари Porsche Cayman та BMW Z4 порівняли у заїзді по прямій (відео)

Два німецькі спорткари сильно відрізняються один від одного, але є прямими конкурентами. Тепер настав час визначити найшвидшого на прямий.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між спорткарами Porsche 718 Cayman S та BMW Z4 M40i. Відео опублікували на YouTube-каналі Cars with Pilot Tseno.

Porsche давно зарекомендували себе як виробники одних з найкращих спортивних автомобілів у світі. Попри це, конкуренти також не стоять на місці.

Porsche 718 Cayman S оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим турбованим опозитним двигуном потужністю 350 к.с. і крутним моментом 420 Нм. Він працює в парі із семиступінчастою коробкою перемикання передач PDK. Вага спорткара складає 1385 кг.

Під капотом BMW Z4 M40i розташований 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом, який має потужність 340 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Двигун під'єднаний до восьмиступінчастої коробки перемикання передач ZF. Автомобіль важчий за свого опонента — 1580 кг.

У першому заїзді Porsche 718 Cayman S переміг з часом на фініші 12,22 секунди. BMW Z4 M40i знадобилося 12,87 секунди.

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Другий заїзд розпочався з фальстарту BMW Z4 M40i. Проте, Porsche 718 Cayman S знову залишився в лідерах з часом 12,23 секунди. BMW Z4 M40i дістався фінішу за 12,85 секунди.

Раніше Фокус повідомив, що блогери влаштували заїзд по прямій між зарядженими кросоверами Porsche Macan T і BMW X3 xDrive30i.