Яркий окрас и большое антикрыло: представлен самый экстремальный спорткар Toyota (фото)

Новая Toyota Supra100th Edition Tribute облегчена и получила аэродинамический пакет. Спорткару доработали ходовую и установили улучшенные тормоза.

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Линейку Toyota Supra 2024 пополнила новая спортивная версия GT4 100th Edition Tribute. Яркую трековую версию купе выпустят лимитированной серией и на данный момент она является самой быстрой серийной Supra. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Сзади появилось антикрыло Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Supra выполнили при участии специалистов спортивного подразделения Gazoo Racing и немецкого ателье AC Schnitzer. Спорткар облегчен, получил обвес и большое антикрыло. Зеркала заднего вида выполнили из карбона. Также у авто золотистые диски и яркий окрас кузова.

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3,0-литровая турбошестерка мощностью 387 л. с. и 6-ступенчатая механическая КПП остались без изменений, но установлен новый выхлоп Miltek. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, доработана подвеска Toyota Supra и установлены регулируемые амортизаторы. Клиренс купе уменьшен на 35 мм.

Всего выпустят только 100 таких купе Фото: Toyota

Всего выпустят только 100 таких купе. Цена Toyota Supra100th Edition Tribute в Европе составляет 68 900 евро.

К слову, вскоре в линейке Toyota Supra появится еще более экстремальное купе GRMN. Его мощность превысит 500 сил.

Также Фокус сообщал, что Toyota показала секретные концепт-кары, которые никто не видел.