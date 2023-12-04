Toyota показала секретные концепт-кары: их никогда не демонстрировали публике (фото)

Эти концепт-кары тщательно скрывали от публики, но теперь их показали в цифровом виде. Каждый из пяти автомобилей отличается необычным дизайном и некоторыми уникальными решениями.

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Toyota показала необычные концепт-кары из разных эпох, которые еще не были представлены публично. Среди них есть хэтчбек, седан, микровэн, внедорожник и спорткар. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Концепт-кары часто демонстрируют дизайн будущих серийных моделей бренда. Эти пять автомобилей были разработаны исследовательским центром Toyota CALTY Design Research в Калифорнии, но авто на их основе так и не поступили в производство.

В 1989 году был создан обтекаемый спорткар Toyota Future High Performance. Он отличается необычным дизайном экстерьера с закрытыми передними колесами и одноместным интерьером. По задумке, после нажатия на кнопку двигатель поднимался наружу, чтобы он мог охладиться во время движения.

Toyota Future High Performance имеет несколько революционных технологий Фото: Toyota

Этот концепт-кар не получил названия, но его конструкция опережала время. Полностью электрический хэтчбек был создан задолго до дебюта Toyota Prius первого поколения.

Этот концепт-кар мог стать основой для первого электромобиля бренда Фото: Toyota

Автомобиль имеет двухдверный кузов с плоскими панелями и обтекаемым силуэтом. Помимо этого колеса обуты в ультратонкие шины, что позволило снизить сопротивление качению.

В 2010-х Toyota рассматривала возможность создания седана X86D на базе спорткара GT86. Кузов концепт-кара имел множество сходств с хэтчбеком, но сзади не было отдельной двери.

Toyota X86D разрабатывался на основе спорткара GT86 Фото: Toyota

По задумке, этот седан должен был получить четырехцилиндровый оппозитный двигатель и систему полного привода. Тем не менее руководство бренда позже отказалось от этой идеи.

Scion NYC создавался как доступный городской автомобиль с футуристичным дизайном. Концепт-кар получил необычный обтекаемый кузов с двумя вертикальными фарами.

Scion NYC имел четыре посадочных места Фото: Toyota

Водитель и его пассажиры сидели высоко, что улучшало круговую обзорность. Тем не менее неизвестно, насколько это было безопасно.

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Toyota Baby Lunar Cruiser разработан для исследовательских миссий на поверхности Луны. Внедорожник получил компактные электромоторы, которые встроены в колеса с безвоздушными шинами.

Концепт-кар Toyota Baby Lunar Cruiser должен был ездить по Луне Фото: Toyota

Внутри установлен джойстик для управления автомобилем. Предусмотрен и искусственный интеллект для обнаружения опасной местности.

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