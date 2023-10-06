Не для этой планеты: представлен самый необычный внедорожник Toyota (видео)

Toyota Baby Lunar Cruiser — компактный двухместный луноход с большой площадью остекления. У него высокий клиренс, а шины не боятся проколов.

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Дизайнеры Toyota презентовали оригинальный проект Baby Lunar Cruiser. Он показывает, какими могут быть пилотируемые луноходы через несколько десятков лет. Подробности интересного транспортного средства раскрыли на официальном сайте Toyota.

У Toyota Baby Lunar Cruiser большая площадь остекления Фото: Toyota

Новый Toyota Baby Lunar Cruiser разработала команда американской дизайн-студии концерна и посвятила 50-летию ее открытия. Стилисты решили пофантазировать, в каком направлении будет развиваться дизайн Toyota в следующие 50 лет.

В салоне установлен большйо дисплей Фото: Toyota

Toyota Baby Lunar Cruiser – небольшой двухместный внедорожник с большой площадью остекления и модульной конструкцией – съемные кузовные панели позволяют трансформировать авто. Дизайн передней части создан под вдохновением от классического Toyota Land Cruiser FJ40.

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В салоне вместо руля установлены два джойстика. На передней панели размещен огромный дисплей с функцией дополненной реальности.

На каждом колесе Toyota Baby Lunar Cruiser установлено по электромотору. У внедорожника высокий клиренс и короткие свесы кузова, а безвоздушные шины не боятся проколов на бездорожье.

Ранее Фокус писал, что Toyota готовит компактный внедорожник в стилистике Land Cruiser.

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