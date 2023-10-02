Привет из 80-х: пикап Toyota Tacoma получил нестандартную ретро-версию (фото)

Toyota Tacoma Renoca Windansea вдохновлен культовым внедорожником Land Cruiser 60. Стоимость пикапа в ретро-стиле составляет от 52 800 долларов.

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Тюнинг-ателье Flex Automotive представило необычный пакет доработок для пикапа Toyota Tacoma. Проект Renoca Windansea вдохновлен культовыми моделями японского бренда 1980-х годов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Renoca Windansea получил переднюю часть в стиле Toyota Land Cruiser 60. Это поколение модели выпускалось с 1980 до 1990 года.

Спереди появились новые круглые фары и прямоугольные поворотники. Между ними находится измененная решетка радиатора с названием бренда.

Пикап получил новые колесные диски в ретро-стиле. Они получили хромированные вставки как у раритетного внедорожника.

Пикап получил новые колесные диски Фото: Flex Automotive

В список оснащения также входят боковые подножки, дополнительный багажник и противотуманные фары. Для интерьера предлагаются фирменные чехлы на приборную панель и новые варианты обивки сидений.

Toyota Tacoma Renoca Windansea оснащена стандартным 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 281 л.с. и 359 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода.

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Готовый пикап уже доступен для покупки в США. Начальная стоимость Renoca Windansea составляет 52 800 долларов.

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