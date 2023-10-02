Привіт з 80-х: пікап Toyota Tacoma отримав нестандартну версію у ретростилі (фото)
Toyota Tacoma Renoca Windansea натхненний культовим позашляховиком Land Cruiser 60. Вартість пікапа в ретростилі становить від 52 800 доларів.
Тюнінг-ательє Flex Automotive представило незвичайний пакет доопрацювань для пікапа Toyota Tacoma. Проєкт Renoca Windansea натхненний культовими моделями японського бренду 1980-х років. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Renoca Windansea отримав передню частину в стилі Toyota Land Cruiser 60. Це покоління моделі випускалося з 1980 до 1990 року.
Спереду з'явилися нові круглі фари та прямокутні поворотники. Між ними розташована змінена решітка радіатора з назвою бренду.
Пікап отримав нові колісні диски в ретростилі. Вони отримали хромовані вставки як у раритетного позашляховика.
У список оснащення також входять бічні підніжки, додатковий багажник і протитуманні фари. Для інтер'єру пропонуються фірмові чохли на приладову панель і нові варіанти оббивки сидінь.
Toyota Tacoma Renoca Windansea оснащена стандартним 3,5-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 281 к.с. і 359 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач і системою повного приводу.Важливо
Готовий пікап уже доступний для купівлі у США. Початкова вартість Renoca Windansea становить 52 800 доларів.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті розсекретили першу інформацію про компактний позашляховик Toyota Land Hopper.