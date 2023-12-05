Яскраве забарвлення і велике антикрило: представлено найекстремальніший спорткар Toyota (фото)

Нова Toyota Supra100th Edition Tribute полегшена і отримала аеродинамічний пакет. Спорткару допрацювали ходову і встановили поліпшені гальма.

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Лінійку Toyota Supra 2024 поповнила нова спортивна версія GT4 100th Edition Tribute. Яскраву трекову версію купе випустять лімітованою серією і на даний момент вона є найшвидшою серійною Supra. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Ззаду з'явилося антикрило Фото: Toyota

Тюнінг Toyota Supra виконали за участю фахівців спортивного підрозділу Gazoo Racing і німецького ательє AC Schnitzer. Спорткар полегшений, отримав обвіс і велике антикрило. Дзеркала заднього виду виконали з карбону. Також у авто золотисті диски і яскраве забарвлення кузова.

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3,0-літрова турбошістка потужністю 387 к. с. і 6-ступінчаста механічна КПП залишилися без змін, але встановлено новий вихлоп Miltek. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, доопрацьовано підвіску Toyota Supra і встановлено регульовані амортизатори. Кліренс купе зменшено на 35 мм.

Загалом випустять лише 100 таких купе Фото: Toyota

Загалом випустять лише 100 таких купе. Ціна Toyota Supra100th Edition Tribute в Європі становить 68 900 євро.

До слова, незабаром у лінійці Toyota Supra з'явиться ще більш екстремальне купе GRMN. Його потужність перевищить 500 сил.

Також Фокус повідомляв, що Toyota показала секретні концепт-кари, які ніхто не бачив.