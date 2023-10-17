Найпотужнішу і найшвидшу Toyota в історії помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Купе Toyota Supra GRMN оснастять двигуном від BMW M3 потужністю близько 500 сил. Спорткар отримає спортивну підвіску і заднє антикрило.

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У Німеччині на знаменитому автодромі Нюрбургринг і в його околицях помічено нову Toyota Supra у виконанні GRMN. Заряджена версія купе від спортивного підрозділу Gazoo Racing проходить випробування і буде представлена в 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спорткар оснастять двигуном від BMW M3 Фото: carscoops.com

Спорткар Toyota Supra GRMN частково прикрили камуфляжем, але з фото видно, що зовнішні зміни в авто мінімальні. Спорткар отримає змінену передню частину і велике заднє антикрило. Також звертають на себе увагу нові колісні диски.

Салон Toyota Supra GRMN не показали, але на знімках можна розгледіти всередині спортивні ковшоподібні крісла.

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Нова Toyota Supra GRMN отримає поліпшену версію 3,0-літрової турбошістки BMW. Для купе готують двигун, знайомий за BMW M3 і M4: на різних версіях цих моделей він розвиває від 480 до 550 к.с. Очікується, що спорткар стане найпотужнішою і найшвидшою серійною Toyota в історії.

Toyota Supra GRMN тестують на автодромі Нюрбургринг Фото: carscoops.com

На фото Toyota Supra GRMN занижена, що натякає на встановлення спортивної підвіски. Також у купе збільшені гальма.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota відродить одразу дві спортивні моделі.

Також ми писали, що в Україні з'явився новітній спорткар Toyota.