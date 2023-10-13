Toyota показала компактний позашляховий мінівен з нестандартним салоном (фото)

Toyota X-Van Gear пропонує просторий інтер'єр із трансформованими сидіннями. Також виробник продемонстрував свій найрозкішніший мінівен Vellfire Spacious Lounge.

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На Японській виставці мобільності 2023 року Toyota представить новий позашляховий мінівен X-Van Gear. Також компанія показала розкішну версію моделі Vellfire. Про це розповіли на сайті Motor1.

Toyota X-Van Gear вирізняється незвичайним дизайном із роздільною передньою оптикою. Новинка також отримає розсувні бічні двері для більш зручної посадки всередину.

Toyota X-Van Gear отримала незвичайні двері Фото: Toyota

На даху розміщено додатковий багажник. Ще однією особливістю Toyota X-Van Gear є відсутність середніх стійок.

Габарити Toyota X-Van Gear:

довжина — 4695 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1855 мм.

В інтер'єрі Toyota X-Van Gear встановлено шість сидінь, які можна вільно трансформувати, налаштовуючи його під себе. Їх можна використовувати як стіл для пікніка.

Мінівен Toyota Vellfire Spacious Lounge пропонує новий рівень розкоші. Всередині встановлено лише чотири сидіння, що дало змогу забезпечити більше місця для ніг.

Toyota Vellfire Spacious Lounge вирізняється розкішним інтер'єром Фото: Toyota

В інтер'єрі розташований 48-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей для задніх пасажирів. Також з'явилися динаміки, які вбудовані в задні підголівники сидінь. Є й місце для двох пляшок шампанського.

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У багажнику розмістили вішалку для одягу. Крім цього більше між водієм і задніми пасажирами розташована перегородка.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Toyota Crown Sport надійшла у виробництво і вже виходить на ринок в Японії.