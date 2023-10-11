Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Японці представили інноваційний електромобіль з моторами в колесах (фото)

THK, THK LSR-05, Авто, Автомобілі, Електрокар, Електромобілі, Новинки, Фото, Японія
Фото: THK | THK LSR-05 може надійти в серійне виробництво

THK LSR-05 отримав кілька інноваційних технологій, які відрізняють новинку від майбутніх конкурентів. Електромобіль оснащений 552-сильною установкою і здатний регулювати дорожній просвіт.

Related video

На Японській виставці мобільності 2023 року представлять інноваційний електромобіль THK LSR-05. Новинка отримала унікальну конструкцію і незвичайний дизайн. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

THK у 1970-х роках розробила метод лінійного руху з рухомим контактом. Тепер компанія збирається зосередитися на виробництві електрокарів.

Спереду THK LSR-05 розташовані вузькі фари, які з'єднані світлодіодною смугою. Також електромобіль отримав обтічний силует.

Ззаду розташована незвичайна оптика, яка огинає кузов електрокара. Нижче розташований компактний дифузор.

THK LSR-05 Fullscreen
Ззаду встановлена незвичайна оптика
Фото: THK

Габарити THK LSR-05:

  • довжина — 4995 мм;
  • ширина — 1965 мм;
  • висота — 1530 мм.

Замість традиційних бічних дзеркал заднього виду встановлено камери. Задні двері відчиняються проти руху, полегшуючи посадку всередину.

THK LSR-05 вирізняється розкішним інтер'єром з величезним дисплеєм по всій ширині салону. В оздобленні присутня шкіра і дерево.

THK LSR-05 Fullscreen
В інтер'єрі розташований величезний дисплей
Фото: THK

Новинка оснащена трьома електромоторами, два з яких встановлені в задніх колесах. Сумарна потужність установки становить 552 к.с.

Важливо
Subaru показали новий електричний спорткар з незвичайним дизайном (фото)
Subaru показали новий електричний спорткар з незвичайним дизайном (фото)

Електромобіль здатний повертати всіма чотирма колесами під час руху, а також отримав активну підвіску. Вона здатна регулювати дорожній просвіт авто.

Раніше Фокус писав, що в Китаї відкрили передзамовлення на електричний мінівен Hycan V09.