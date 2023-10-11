Японцы представили инновационный электромобиль с моторами в колесах (фото)
THK LSR-05 получил несколько инновационных технологий, которые отличают новинку от будущих конкурентов. Электромобиль оснащен 552-сильной установкой и способен регулировать дорожный просвет.
На Японской выставке мобильности 2023 года представят инновационный электромобиль THK LSR-05. Новинка получила уникальную конструкцию и необычный дизайн. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
THK в 1970-х годах разработала метод линейного движения с подвижным контактом. Теперь компания собирается сосредоточиться на производстве электрокаров.
Спереди THK LSR-05 расположены узкие фары, которые соединены светодиодной полосой. Также электромобиль получил обтекаемый силуэт.
Сзади находится необычная оптика, которая огибает кузов электрокара. Ниже расположен компактный диффузор.
Габариты THK LSR-05:
- длина — 4995 мм;
- ширина — 1965 мм;
- высота — 1530 мм.
Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Задние двери открываются против движения, облегчая посадку внутрь.
THK LSR-05 отличается роскошным интерьером с огромным дисплеем по всей ширине салона. В отделке присутствует кожа и дерево.
Новинка оснащена тремя электромоторами, два из которых установлены в задних колесах. Суммарная мощность установки составляет 552 л.с.Важно
Электромобиль способен поворачивать всеми четырьмя колесами во время движения, а также получил активную подвеску. Она способна регулировать дорожный просвет авто.
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