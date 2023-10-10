Китайцы представили роскошный семейный электромобиль с запасом хода 762 км (фото)

Hycan V09 предлагает богатое оснащение и необычный дизайн экстерьера. Новинка оснащена 275-сильным электромотором и способна проехать до 762 км на одном заряде.

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В Китае открыли предзаказ на электрический минивэн Hycan V09. Модель отличается необычным дизайном и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Hycan V09 расположена раздельная оптика. Также на бампере есть небольшой воздухозаборник.

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. На задней двери разместили компактный спойлер.

Сзади установлены необычные фонари Фото: Xchuxing

Габариты Hycan V09:

длина — 5215 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1910 мм;

колесная база — 3170 мм.

Hycan V09 основан на платформе H-GEA. Кузов минивэна на 65% состоит из высокопрочной стали.

В интерьере установлены семь сидений. Внутри можно найти 10,25-дюймовую панель приборов, 14,6-дюймовый центральный дисплей и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей для пассажира. Также предусмотрены холодильник, две беспроводные зарядки и аудиосистема с 22 динамиками.

В интерьере разместили три дисплея Фото: Xchuxing

Hycan V09 оснащен электромотором мощностью 275 л.с. и 335 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Минивэн получит три аккумуляторные батареи емкостью 92, 95 или 114 кВт⋅час на выбор. Они обеспечат запас хода 620 или 762 км соответственно. Также поддерживается быстрая зарядка с напряжением 800 В.

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Hycan V09 поступит в продажу в Китае уже 13 октября. Стоимость модели составляет от 320 000 до 460 000 юаней (от 45 000 до 64 300 долларов).

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