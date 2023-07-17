Китайцы показали семейный электромобиль с запасом хода 750 км (фото)

Hycan V09 будет доступен в нескольких модификациях и сможет проехать до 750 км на одном заряде. Для пассажиров на втором ряду будут доступны электрорегулировки сидений, а также массаж, подогрев и вентиляция.

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В Китае рассекретили новый семейный электромобиль Hycan V09. Новинка получит необычный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Hycan был основан в 2018 году и был совместным брендом GAC и Nio. В 2022 году Nio продала свою часть акций и компания полностью перешла во владение GAC.

Спереди расположена раздельная оптика. Вертикальные фары огибают хромированные молдинги, а продолговатые фары расположены выше.

Сзади размещены узкие фонари, соединенные светодиодной полосой. На бампере также есть хромированные молдинги.

Сзади установлены фонари, соединенные светодиодной полосой Фото: MIIT China

Габариты Hycan V09:

длина — 5215 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1910 мм;

колесная база — 3170 мм.

Минивэн будет доступен в версиях на пять или семь посадочных мест. Для водителя и переднего пассажира доступны три больших дисплея, а на втором ряду в топовой версии расположены потолочный экран, холодильник и панорамный люк. Пассажиры смогут воспользоваться электрорегулировкой сидений, а также массажем, подогревом и вентиляцией.

Спереди есть три дисплея Фото: Hycan Hycan V09 будет доступен в версиях на пять или семь посадочных мест Фото: Hycan

Hycan V09 оснастят синхронным электромотором с постоянными магнитами мощностью 275 л.с. Электромобиль получит аккумуляторную батарею большой емкости, что позволит обеспечить запас хода до 750 км на одном заряде.

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Выход минивэна на китайский рынок ожидается во второй половине этого года. Стоимость модели пока не разглашается.

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