Китайці показали сімейний електромобіль із запасом ходу 750 км (фото)
Hycan V09 буде доступний у кількох модифікаціях і зможе проїхати до 750 км на одному заряді. Для пасажирів на другому ряду будуть доступні електрорегулювання сидінь, а також масаж, підігрів і вентиляція.
У Китаї розсекретили новий сімейний електромобіль Hycan V09. Новинка отримає незвичайний дизайн, багате оснащення та великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
Hycan був заснований у 2018 році та був спільним брендом GAC і Nio. У 2022 році Nio продала свою частину акцій і компанія повністю перейшла у володіння GAC.
Спереду розташована роздільна оптика. Вертикальні фари огинають хромовані молдинги, а довгасті фари розташовані вище.
Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою. На бампері також є хромовані молдинги.
Габарити Hycan V09:
- довжина — 5215 мм;
- ширина — 1967 мм;
- висота — 1910 мм;
- колісна база — 3170 мм.
Мінівен буде доступний у версіях на п'ять або сім посадкових місць. Для водія та переднього пасажира доступні три великі дисплеї, а на другому ряду в топовій версії розташовані стельовий екран, холодильник і панорамний люк. Пасажири зможуть скористатися електрорегулюванням сидінь, а також масажем, підігрівом і вентиляцією.
Hycan V09 оснастять синхронним електромотором з постійними магнітами потужністю 275 к.с. Електромобіль отримає акумуляторну батарею великої місткості, що дасть змогу забезпечити запас ходу до 750 км на одному заряді.Важливо
Вихід мінівена на китайський ринок очікується в другій половині цього року. Вартість моделі поки що не розголошується.
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