Запас ходу 800 км і ціна $36 500: розкрито подробиці першого електромобіля Xiaomi (фото)

Електромобіль Xiaomi MS11 Modena отримає велику батарею ємністю 101 кВт∙год. Запас ходу седана досягне 800 км.

Related video

З'явилася інформація про новий Xiaomi MS11. Перший автомобіль в історії китайської корпорації надійде у виробництво з початку 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Базова версія моделі коштуватиме $36 500 Фото: CarNewsChina

Очікується, що електромобіль Xiaomi MS11 отримає назву Modena (як у Ferrari 360) і коштуватиме від 260 000 до 350 000 юанів ($36 500 — 49 000). Обтічний седан стане більш доступною альтернативою Tesla Model 3, причому за деякими характеристиками перевершить основного конкурента.

Важливо

550 сил і запас ходу 1000 км: в Україну привезли перший кросовер від Huawei (фото)

Зокрема, запас ходу електрокара Xiaomi Modena становитиме 800 км у топовій задньопривідній версії і близько 600-650 км — у повнопривідній. Такого результату домоглися, встановивши велику літій-іонну батарею ємністю 101 кВт∙год. Її маса становить 642 кг.

Крім того, очікуються більш доступні модифікації з літій-залізо-фосфатною батареєю від BYD. Їхній запас ходу буде меншим.

Запас ходу електрокара сягне 800 км Фото: CarNewsChina

Також повідомляється, що Xiaomi працюють над автопілотом для свого електрокара. MS11 Modena отримає набір сенсорів, лідар (лазерний далекомір) і потужний процесор Qualcomm 8295 для обробки даних. Кузовні панелі для авто виготовлятиме BAIC, а гальма поставить Brembo.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac готує новий електрокросовер, який кине виклик Tesla Model Y.

Також ми писали, що в Україну привезли електричний купе-кросовер Skoda.