За ціною Skoda Fabia: як виглядає найдешевший у світі Ferrari (фото)

Купе Ferrari 360 Modena випускали у 1999-2004 роках. Суперкар оснащений високооборотним 400-сильним V8 і здатний розвинути 295 км/год.

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У США на аукціоні IAAI продається вживаний Ferrari 360 Modena 2004 року. На цей час найвища ставка за суперкар — 15 625 доларів і це найдешевший у світі Ferrari. Деталі авто розкрили на сайті аукціону.

[ + – ] На кузові суперкара немає серйозних пошкоджень

Як правило, купе Ferrari 360 Modena у хорошому стані коштують понад 100 000 доларів. Цей автомобіль стоїть на рівні Skoda Fabia, навіть попри те, що не розбитий у ДТП, як більшість машин з американських аукціонів.

Річ у тому, що суперкар Ferrari став жертвою повені. На вигляд пошкодження авто здаються незначним — хіба що лакофарбове покриття трохи постраждало і на гальмівних дисках видно іржу.

[ + – ] Салон Ferrari покритий шаром бруду та плісняви

А ось у салоні дороге шкіряне оздоблення вкрите шаром бруду та плісняви. До того ж у Ferrari 360 Modena, напевно, серйозні несправності електрообладнання — це типова проблема "автоутопленників".

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Цілком можливо, що суперкар Ferrari не заводиться. В оголошенні зазначено, що автомобіль отримав сертифікат про утилізацію, тобто у США його експлуатацію заборонено. Втім, в Україні такі автомобілі з Америки нерідко відновлюють.

[ + – ] Експлуатацію авто в США заборонено

Купе Ferrari 360 Modena випускали у 1999-2004 роках та всього зібрали 8800 авто. Суперкар оснащений високооборотним 3,6-літровим V8 на 400 к. с. та у справному стані здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с та розвинути 295 км/год.

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