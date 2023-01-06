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Авто

Поліція конфіскувала ексклюзивні суперкари у скандально відомого блогера (фото)

авто Ендрю Тейта, Ендрю Тейт, колекція авто, автомобілі Ендрю Тейта, Bugatti Chiron, Ferrari 812, Mercedes S-Class
Румунська поліція вилучила 11 розкішних авто Ендрю Тейта

Ендрю Тейт похвалився Ґреті Тунберг, що зібрав колекцію із 33 розкішних автомобілів. Найдорожчим у його гаражі є Bugatti Chiron за 4,2 мільйони доларів.

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Поліція Румунії заарештувала неймовірну колекцію екзотичних автомобілів. Машини належать британському блогеру, учаснику реаліті-шоу "Великий брат" та колишньому кікбоксерові Ендрю Тейту, якого звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. Про це повідомляє The Independent.

авто Ендрю Тейта, Ендрю Тейт, колекція авто, автомобілі Ендрю Тейта, Bugatti Chiron, Ferrari 812, Mercedes S-Class Fullscreen
Ендрю Тейт вихвалявся Ґреті Тунберг, що володіє 33 дорогими авто

Правоохоронці відвезли на штрафмайданчик 11 суперкарів та розкішних авто. Найдорожчими в колекції Тейта вважаються Bugatti Chiron вартістю 4,2 мільйона доларів Koenigsegg Gemera за 1,7 мільйона доларів. Також у нього є два суперкара Ferrari 812, пара Lamborghini Huracan, McLaren 720S, Aston Martin DBS Superleggera та Vanquish. На фото поліції та із соцмереж блогера також можна дізнатися купе Rolls-Royce Wraith та Mercedes S-Class.

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Bugatti, Ferrari та Гелендваген: якими авто володіють наймолодші українські мільйонери (фото)

Нагадаємо, Ендрю Тейта затримали у Румунії 29 грудня та заарештували на 30 днів. Скандально відомий блогер звинувачується у створенні організованого угруповання, яке займалося торгівлею людьми та зйомками порно. До жертв застосовувалося фізичне та психологічне насильство.

Bugatti Chiron Fullscreen
Bugatti Chiron
Lamborghini Huracan Fullscreen
Lamborghini Huracan
McLaren 720S Fullscreen
McLaren 720S
Aston Martin DBS Superleggera Fullscreen
Aston Martin DBS Superleggera
Ferrari 812 Superfast Fullscreen
Ferrari 812 Superfast
Mercedes S-Class Coupe Fullscreen
Mercedes S-Class Coupe
Bugatti Chiron
Lamborghini Huracan
McLaren 720S
Aston Martin DBS Superleggera
Ferrari 812 Superfast
Mercedes S-Class Coupe

Знайти Ендрю Тейта допомогла Ґрета Тунберг, адже під час онлайн-перепалки з відомою екоактивісткою блогер видав своє місцезнаходження. Примітно, що Тейт хвалився своєю колекцією "нееколгічних" суперкарів і заявив, що в його гаражі 33 авто.

Раніше Фокус розповідав про колекцію автомобілів президента Гамбії. Вона налічує понад сотню машин.