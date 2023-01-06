Поліція конфіскувала ексклюзивні суперкари у скандально відомого блогера (фото)
Ендрю Тейт похвалився Ґреті Тунберг, що зібрав колекцію із 33 розкішних автомобілів. Найдорожчим у його гаражі є Bugatti Chiron за 4,2 мільйони доларів.
Поліція Румунії заарештувала неймовірну колекцію екзотичних автомобілів. Машини належать британському блогеру, учаснику реаліті-шоу "Великий брат" та колишньому кікбоксерові Ендрю Тейту, якого звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. Про це повідомляє The Independent.
Правоохоронці відвезли на штрафмайданчик 11 суперкарів та розкішних авто. Найдорожчими в колекції Тейта вважаються Bugatti Chiron вартістю 4,2 мільйона доларів Koenigsegg Gemera за 1,7 мільйона доларів. Також у нього є два суперкара Ferrari 812, пара Lamborghini Huracan, McLaren 720S, Aston Martin DBS Superleggera та Vanquish. На фото поліції та із соцмереж блогера також можна дізнатися купе Rolls-Royce Wraith та Mercedes S-Class.Важливо
Нагадаємо, Ендрю Тейта затримали у Румунії 29 грудня та заарештували на 30 днів. Скандально відомий блогер звинувачується у створенні організованого угруповання, яке займалося торгівлею людьми та зйомками порно. До жертв застосовувалося фізичне та психологічне насильство.
Знайти Ендрю Тейта допомогла Ґрета Тунберг, адже під час онлайн-перепалки з відомою екоактивісткою блогер видав своє місцезнаходження. Примітно, що Тейт хвалився своєю колекцією "нееколгічних" суперкарів і заявив, що в його гаражі 33 авто.
Раніше Фокус розповідав про колекцію автомобілів президента Гамбії. Вона налічує понад сотню машин.