Поліція конфіскувала ексклюзивні суперкари у скандально відомого блогера (фото)

Ендрю Тейт похвалився Ґреті Тунберг, що зібрав колекцію із 33 розкішних автомобілів. Найдорожчим у його гаражі є Bugatti Chiron за 4,2 мільйони доларів.

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Поліція Румунії заарештувала неймовірну колекцію екзотичних автомобілів. Машини належать британському блогеру, учаснику реаліті-шоу "Великий брат" та колишньому кікбоксерові Ендрю Тейту, якого звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. Про це повідомляє The Independent.

[ + – ] Ендрю Тейт вихвалявся Ґреті Тунберг, що володіє 33 дорогими авто

Правоохоронці відвезли на штрафмайданчик 11 суперкарів та розкішних авто. Найдорожчими в колекції Тейта вважаються Bugatti Chiron вартістю 4,2 мільйона доларів Koenigsegg Gemera за 1,7 мільйона доларів. Також у нього є два суперкара Ferrari 812, пара Lamborghini Huracan, McLaren 720S, Aston Martin DBS Superleggera та Vanquish. На фото поліції та із соцмереж блогера також можна дізнатися купе Rolls-Royce Wraith та Mercedes S-Class.

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Нагадаємо, Ендрю Тейта затримали у Румунії 29 грудня та заарештували на 30 днів. Скандально відомий блогер звинувачується у створенні організованого угруповання, яке займалося торгівлею людьми та зйомками порно. До жертв застосовувалося фізичне та психологічне насильство.

[ + – ] Bugatti Chiron [ + – ] Lamborghini Huracan [ + – ] McLaren 720S [ + – ] Aston Martin DBS Superleggera [ + – ] Ferrari 812 Superfast [ + – ] Mercedes S-Class Coupe

Знайти Ендрю Тейта допомогла Ґрета Тунберг, адже під час онлайн-перепалки з відомою екоактивісткою блогер видав своє місцезнаходження. Примітно, що Тейт хвалився своєю колекцією "нееколгічних" суперкарів і заявив, що в його гаражі 33 авто.

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