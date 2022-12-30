Грета Тунберг випадково допомогла затримати женоненависника й торговця людьми Ендрю Тейта

Ендрю Тейта і його брата затримали в Румунії. Туди Ендрю втік після звинувачень його у Великій Британії в домашньому насильстві. Тепер їх звинувачують у торгівлі людьми, зґвалтуваннях і створенні організованої злочинної групи.

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Румунські правоохоронці затримали колишнього професійного кікбоксера, самопроголошеного "тренера з успіху" й учасника реаліті-шоу "Великий брат" Ендрю Тейта, якому інкримінують торгівлю людьми, зґвалтування та створення організованої злочинної групи, повідомляє Reuters.

Чоловіка забрали в наручниках із його вілли в Бухаресті.

Це сталося після того, як він вплутався в суперечку з відомою активісткою Гретою Тунберг у Twitter, де похвалився, що в нього 33 шикарних авто з величезним вихлопом, і попросив у неї адресу електронної пошти, щоб скинути повний список машин.

Фото: Скриншот

Та, зі свого боку, написала свій мейл, на що у відповідь Тейт опублікував відео у відповідь:

"Дякую, що підтвердили через свою адресу електронної пошти, що у вас маленький пеніс. @ГретаТунберг", — зазначив він.

Проте самовпевненість зіграла з Ендрю злий жарт. У ролику він "засвітив" адресу доставки на коробці піци. Через дві хвилини поліція налетіла до нього додому, де й арештувала.

За інформацією Управління з розслідування організованої злочинності й тероризму, четверо підозрюваних затримали за 24 години після обшуку в п'яти будинках. Хоча імена заарештованих у пресрелізі не вказані, адвокат 36-річного Ендрю підтвердив Sky News, що двоє із заарештованих — сам Ендрю та його брат Трістан Тейт. Ще двоє — румуни.

Щоденна румунська газета Gândul пише, що одна з підозрюваних — колишня жінка-поліцейська.

Розслідування щодо групи розпочалося у квітні після того, як надійшла скарга на те, що "жінку з американським громадянством насильно утримують у їхньому будинку".

Журналісти дізналися, що кілька молодих жінок знайшли в будівлі, розташованій приблизно за 500 метрів від вілли Тейта в Бухаресті. Американка розповіла слідчим, що познайомилася з Трістаном через соціальну мережу. Той переконав її купити квиток на літак до Румунії. Жінка зв'язалася зі своїм колишнім бойфрендом, який повідомив про злочин у посольство США в Бухаресті.

Слідчі чекали, доки брати Тейт повернуться в Румунію, для арешту і здійснили операцію затримання після того, як побачили нові ролики Ендрю в соцмережах, щоб переконатися, що він у країні.

"Жертви були завербовані британськими громадянами шляхом надання неправдивих відомостей про їхній намір вступити у стосунки шлюбу/співжиття й про існування щирих почуттів кохання", — йдеться в пресрелізі поліції. Жінок змушували повірити, що вони одружаться чи житимуть разом, але натомість пізніше їх перевезли в будинки у повіті Ілфів, районі, що оточує Бухарест, де за допомогою фізичного насильства та психічного примусу примушували до зйомок у порно, а ролики потім поширювали через соціальні мережі.

Наразі слідчі виявили шість жертв, яких, на їхню думку, експлуатувало угруповання.

Звинувачення в зґвалтуванні пов'язане з інцидентом у березні 2022 року, коли потерпілу двічі примушували до сексуальних стосунків. Підозрюваний звинувачується в застосуванні фізичного насильства та психологічного тиску з метою отримання сексу.

"Чотирьох підозрюваних… схоже, створили організовану злочинну групу з метою вербування, розміщення й експлуатації жінок, змушуючи їх створювати порнографічний контент, призначений для перегляду на спеціалізованих вебсайтах за певну плату. Вони отримали б значні суми грошей", — зазначають журналісти.

Грета Тунберг іронічно відреагувала на арешт братів Тейт.

"Ось що буває, коли не переробляєш коробки з-під піци", — написала вона.

Хто такий Ендрю Тейт

Ендрю Тейт прославився в соцмережах як затятий женоненависник, через що був заблокований на деяких платформах. Зокрема, він заявляв, що жінки частково відповідають за зґвалтування та що вони належать чоловікам. У Twitter він на деякий час залишився без облікового запису після того, як виступив на захист Гарві Вайнштейна, проте після покупки Ілоном Маском соцмережі його розблокували. Його також забанили Facebook та Instagram

Чоловік заробив аудиторію і дуже багато грошей на недалеких і провокаційних сексистських уроках, як спокусити дівчину, бізнес-коучингу та вебкамі. Британська поліція завела проти нього справу про домашнє насильство, але Тейту вдалося втекти в Румунію.

Нагадаємо, Грета Тунберг закликала повалити "расистську капіталістичну систему" Заходу.