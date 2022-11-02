Знаменита юна екологічна активістка перейшла від боротьби з глобальним потеплінням до реалізації своєї лівої політичної програми, закликаючи до революції.

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19-річна шведська активістка Ґрета Тунберг заявила про розширення сфери своєї діяльності, пише британське видання The Telegraph. Крім боротьби зі зміною клімату, вона тепер домагається краху "деспотичної капіталістичної системи" Заходу.

Під час презентації своєї "Книги клімату" в Лондоні, Тунберг закликала до "загальносистемної трансформації", оскільки в кліматичній кризі винні люди, які перебувають при владі.

[ + – ] На презентації своєї книги Ґрета Тунберг зізналася у своїй ненависті до капіталізму

"Ми ніколи більше не повернемося до нормального життя, тому що "нормальність" вже була кризою. Те, що ми називаємо нормальною, є екстремальною системою, побудованою на експлуатації людей і планети, — заявила вона. — Це система, яка визначається колоніалізмом, імперіалізмом, пригніченням та геноцидом з боку так званої глобальної Півночі для накопичення багатства, яка досі формує наш нинішній світовий порядок".

Екоактивістка впевнена, що поки єдиним пріоритетом людства є економічний ріст, клімат на планеті не покращуватиметься.

"Молоді люди у всьому світі активізуються, показуючи, що наші лідери зв'язалися не з тим поколінням", — попередила вона.

Ґрета Тунберг також заявила, що кліматична криза сягає своїм корінням "в расистський, репресивний екстрактивізм, який експлуатує як людей, так і планету, щоб максимізувати короткостроковий прибуток для небагатьох".

Нагадаємо, шведські активісти вимагали розслідувати зв'язки Ґрета Тунберг з російською НУО, яка у 2019-2021 роках отримувала фінансування безпосередньо з бюджету Міністерства закордонних справ Росії. У відповідь на це в МЗС РФ заявили, що Захід "вирішив злити" Тунберг, щоб пояснити своїм громадянам необхідність повернути до роботи вугільні електростанції, які були законсервовані через забруднення атмосфери.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року на відкритті молодіжного кліматичного саміту Youth4Climate Тунберг звалилася з критикою на світовий уряд.