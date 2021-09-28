"Бла-бла-бла": Ґрета Тунберг звинуватила світових лідерів у марності (відео)

Екоактивістка стверджує, що політики роблять заяви, за якими немає конкретних дій. При цьому ситуацію з кліматом ще можна змінити.

Шведська активістка Ґрета Тунберг відкрила молодіжний кліматичний саміт Youth4Climate, що проходить в Італії. У своїй промові вона відразу обрушилася з критикою на світовий уряд. Про це повідомляє The Guardian.

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На думку Тунберг, уряди провідних країн "втопили майбутні покоління в порожніх обіцянках" заявами про боротьбу зі змінами клімату.

"Побудувати краще. Бла-бла-бла. Зелена енергетика. Бла-бла-бла. Чистий нуль до 2050 року. Бла-бла-бла. Умисна бездіяльність наших лідерів — це зрада щодо всіх нинішніх і майбутніх поколінь", — заявила Ґрета Тунберг.

Також вона додала, що наразі слова "так званих лідерів" так і залишилися словами, справи слідом так і не пішли. При цьому Ґрета Тунберг вважає, що ситуацію зі зміною клімату все ще можна змінити, незважаючи на 30 років "бла-бла-бла". Для цього потрібно різко і негайно скоротити викиди.

Додамо, за даними ООН, викиди вуглецю повинні вирости на 16% до 2030 році, а не зменшитися вдвічі, що є скороченням, необхідним для підтримки глобального опалення відповідно до узгодженої на міжнародному рівні межі в 1,5 ° C.

Нагадаємо, Ґрета Тунберг у серпні стала обличчям першого номера Vogue Scandinavia. На думку видання, активістка є голосом нового покоління.

Раніше екоактивістка "вичитала" світу за використання викопного палива.