Грета Тунберг стала обличчям першого номера Vogue Scandinavia (фото, відео)

На думку редактора журналу Тома Паттінсона, Грета Тунберг є голосом нового покоління, тому заслужила право прикрасити першу обкладинку видання.

18-річна Грета Тунберг, екоактивістка зі Швеції стала обличчям першого номера Vogue Скандинавія, знявшись для журналу разом із ісландськом конем на прізвисько Стренгур. Головний редактор видання Том Паттінсон впевнений, що саме ця дівчина заслуговує честі бути першою, оскільки "є голосом нового покоління".

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"За останні три роки Грета Тунберг стала впізнаваною активісткою в світі, закликаючи світових лідерів зупинити кліматичну кризу. З огляду на нашу любов до природи, ми не могли придумати нікого більш підходящого для першого номера Vogue Scandinavia", — підкреслив він.

За словами Паттінсона, Грета зустріла журналістів у пом'ятою бавовняної смугастій сорочці, яка мала такий вигляд, "ніби її прали тисячу разів", і мішкуватих леопардових легінсах у латках. Дівчина розповіла, що останній раз купувала нові речі три роки тому, але з тих пір доношує те, що є, і позичає речі в знайомих.

Дівчина спокійно ставиться до своєї популярності, а ще відкрито висміює чутки, які супроводжують її з моменту появи в медіапросторі:

"Я не можу встежити. Кожен день про мене повинна приходити як мінімум одна нова теорія змови. В одну секунду я американська шпигунка, в наступну секунду я — російська агентка, а потім я комуністка, а потім — крайня капіталістка. В одну секунду мене контролюють батьки, я не можу думати самостійно. У наступну секунду я — злісна маленька дитина, схильна до маніпуляцій. Ці теорії не збігаються, і це теж найцікавіше ".

Незважаючи на світову популярність, Грета досі не закінчила середню школу, і коли це зробить, поки невідомо.

"Ідеально було б просто повернутися в школу та закінчити навчання й не турбуватися про клімат. Але поки є потреба в активістах, я, напевно, буду активісткою", — зазначила вона.

У цілому ж під час інтерв'ю Грета обмежилася короткою розмовою, вважаючи за краще провести більшу частину свого часу на знімальному майданчику в самоті, досліджуючи пейзажі разом зі Стренгуром.

Батько активістки розповів журналістам, що його дочка любить коней і знає їх майже енциклопедично. За його словами, у неї фотографічна пам'ять.

Нагадаємо, у січні минулого року Грета Тунберг вирішила зареєструвати своє ім'я як торгову марку, щоб "не допустити зловживань". У липні 2020 го екоактивістка отримала понад мільйон євро премії за боротьбу зі змінами клімату від приватного португальського фонду Гюльбенкяна, які пообіцяла пожертвувати організаціям і фондам, які протистоять екологічній деградації.