Грета Тунберг стала лицом первого номера Vogue Scandinavia (фото, видео)
По мнению редактора журнала Тома Паттинсона, Грета Тунберг является голосом нового поколения, поэтому заслужила право украсить первую обложку издания.
18-летняя Грета Тунберг, эко-активистка из Швеции стала лицом первого номера Vogue Скандинавия, снявшись для журнала вместе с исландской лошадью по кличке Стренгур. Главный редактор издания Том Паттинсон уверен, что именно эта девушка заслуживает чести быть первой, поскольку "является голосом нового поколения".
"За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для первого номера Vogue Scandinavia", – подчеркнул он.
По словам Паттинсона, Грета встретила журналистов в помятой хлопковой полосатой рубашке, которая выглядела так, "будто ее стирали тысячу раз", и мешковатых леопардовых леггинсах в заплатах. Девушка рассказала, что последний раз покупала новые вещи три года назад, но с тех пор донашивает то, что есть, и одалживает вещи у знакомых.
Девушка спокойно относится к своей популярности, а еще открыто высмеивает слухи, которые сопровождают ее с момента появления в медиапространстве:
"Я не могу уследить. Каждый день обо мне должна приходить как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в следующую секунду я – российский агент, а потом я коммунист, а затем – крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно. В следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям. Эти теории не совпадают, и это тоже самое интересное ".
Несмотря на мировую известность, Грета до сих пор не закончила среднюю школу, и когда это сделает, пока неизвестно.
"Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой", – отметила она.
В целом же во время интервью Грета ограничилась коротким разговором, предпочтя провести большую часть своего времени на съемочной площадке в одиночестве, исследуя пейзажи вместе со Стренгуром.
Отец активистки рассказал журналистам, что его дочь любит лошадей и знает их почти энциклопедически. По его словам, у нее фотографическая память.
Напомним, в январе прошлого года Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку, чтобы "не допустить злоупотреблений". В июле 2020-го эко-активистка получила свыше миллиона евро премии за борьбу с изменениями климата от частного португальского фонда Гюльбенкяна, которые пообещала пожертвовать организациям и фондам, противостоящим экологической деградации.