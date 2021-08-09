Грета Тунберг стала лицом первого номера Vogue Scandinavia (фото, видео)

По мнению редактора журнала Тома Паттинсона, Грета Тунберг является голосом нового поколения, поэтому заслужила право украсить первую обложку издания.

18-летняя Грета Тунберг, эко-активистка из Швеции стала лицом первого номера Vogue Скандинавия, снявшись для журнала вместе с исландской лошадью по кличке Стренгур. Главный редактор издания Том Паттинсон уверен, что именно эта девушка заслуживает чести быть первой, поскольку "является голосом нового поколения".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для первого номера Vogue Scandinavia", – подчеркнул он.

По словам Паттинсона, Грета встретила журналистов в помятой хлопковой полосатой рубашке, которая выглядела так, "будто ее стирали тысячу раз", и мешковатых леопардовых леггинсах в заплатах. Девушка рассказала, что последний раз покупала новые вещи три года назад, но с тех пор донашивает то, что есть, и одалживает вещи у знакомых.

Девушка спокойно относится к своей популярности, а еще открыто высмеивает слухи, которые сопровождают ее с момента появления в медиапространстве:

"Я не могу уследить. Каждый день обо мне должна приходить как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в следующую секунду я – российский агент, а потом я коммунист, а затем – крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно. В следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям. Эти теории не совпадают, и это тоже самое интересное ".

Несмотря на мировую известность, Грета до сих пор не закончила среднюю школу, и когда это сделает, пока неизвестно.

"Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой", – отметила она.

В целом же во время интервью Грета ограничилась коротким разговором, предпочтя провести большую часть своего времени на съемочной площадке в одиночестве, исследуя пейзажи вместе со Стренгуром.

Отец активистки рассказал журналистам, что его дочь любит лошадей и знает их почти энциклопедически. По его словам, у нее фотографическая память.

Напомним, в январе прошлого года Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку, чтобы "не допустить злоупотреблений". В июле 2020-го эко-активистка получила свыше миллиона евро премии за борьбу с изменениями климата от частного португальского фонда Гюльбенкяна, которые пообещала пожертвовать организациям и фондам, противостоящим экологической деградации.