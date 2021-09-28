"Бла-бла-бла": Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в бесполезности (видео)

Экоактивистка утверждает, что политики делают заявления, за которыми нет конкретных действий. При этом ситуацию с климатом еще можно изменить.

Шведская активистка Грета Тунберг открыла молодежный климатический саммит Youth4Climate, проходящий в Италии. В своей речи она сразу обрушилась с критикой на мировое правительство. Об этом сообщает The Guardian.

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По мнению Тунберг, правительства ведущих стран "утопили будущие поколения в пустых обещаниях" заявлениями о борьбе с изменениями климата.

"Постройте лучше. Бла-бла-бла. Зеленая энергетика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Умышленное бездействие наших лидеров — это предательство по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям", — заявила Грета Тунберг.

Также она добавила, что на данный момент слова "так называемых лидеров" так и остались словами, дела вслед так и не последовали. При этом Грета Тунберг считает, что ситуацию с изменением климата все еще можно изменить несмотря на 30 лет "бла-бла-бла". Для этого нужно резко и немедленно сократить выбросы.

Добавим, по данным ООН, выбросы углерода должны вырасти на 16% к 2030 году, а не уменьшиться вдвое, что является сокращением, необходимым для поддержания глобального отопления в рамках согласованного на международном уровне предела в 1,5° C.

Напомним, Грета Тунберг в августе стала лицом первого номера Vogue Scandinavia. По мнению издания, активистка является голосом нового поколения.

Ранее экоактивистка "отчитала" мир за использование ископаемого топлива.