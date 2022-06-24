Байден чи російські НУО: шведські активісти вимагають з'ясувати, хто стоїть за Ґретою Тунберг

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що західні політики хочуть злити шведську екоактивістку, щоб поновити роботу вугільних електростанцій.

У мережі з'явилася публікація недержавного ізраїльського ЗМІ про те, що шведські активісти вимагали розслідувати зв'язки своєї землячки Ґрети Тунберг із російською НУО, що фінансувалася безпосередньо з бюджету Міністерства закордонних справ Росії у 2019-2021 роках.

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На це відреагувала офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова. У своєму Telegram вона опублікувала пост, у якому навела свою добірку контактів молодого лобіста зеленої економіки із західними політиками.

Захарова стверджує, що політичні діячі Заходу "загравшись із зеленою економікою" вирішили злити Тунберг для того, щоб пояснити своїм громадянам необхідність повернути до роботи вугільні електростанції, законсервовані через забруднення атмосфери.

Зокрема, вона вказала на публікації у Twitter президента США Джо Байдена у 2019 році, який на той час був кандидатом у президенти.

"Порив і відвага Ґрети надихнули мільйони людей і викликали молодіжний рух за зміни у всіх куточках земної кулі. Ця нагорода цілком заслужена і служить нагадуванням про термінові, рішучі дії, які ми повинні зробити для вирішення кліматичної кризи", — написав у Twitter Байден.

В іншій публікації майбутній американський президент у вересні 2019 року написав, що відвага та завзятість Тунберг стали для нього джерелом натхнення.

"Вона права. Ми не маємо права підвести майбутні покоління. Потрібно вживати термінових, кардинальних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації зі зміною клімату, поки не пізно", — йдеться у повідомленні.

Також згадані інші офіційні особи західного політичного істеблішменту, такі як президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади 2019 року Джастін Трюдо, Принц Уельський Чарльз, чинний генсек ООН Антоніу Гутерреш та інші. Захарова опублікувала фото цих політиків разом із Тунберг, які всі відзначали цілеспрямованість, відвагу та завзятість молодої екоактивістки.

Зазначимо, що в коментарях до посту Terror Alarm користувачі поставили питання, чому після того, як Ґреті виповнилося 18 років, світова громадськість більше не чує її гучних виступів.

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Раніше повідомлялося, що в межах акції протесту, присвяченої кліматичній конференції Організації об'єднаних націй у Глазго Ґрета Тунберг засудила світових лідерів за їхню бездіяльність у боротьбі зі зміною клімату. За її словами, в саміті беруть участь політики, які просто створюють вигляд, що серйозно ставляться до сьогодення та майбутнього планети.