Байден или российские НПО: шведские активисты требуют выяснить, кто стоит за Гретой Тунберг

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики хотят слить шведскую эко-активистку, чтобы возобновить работу угольных электростанций.

В Сети появилась публикация негосудартсвенного израильского СМИ о том, что шведские активисты потребовали расследовать связи своей соотечественницы Греты Тунберг с российской НПО, финансируемой непосредственно из бюджета Министерства иностранных дел России в 2019-2021 годах.

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На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram она опубликовала пост, в котором привела свою подборку контактов молодого лоббиста зеленой экономики с западными политиками.

Захарова утверждает, что политические деятели Запада "заигравшись с зеленой экономикой" решили слить Тунберг для того, чтобы объяснить своим гражданам необходимость вернуть к работе угольные электростанции, которые были законсервированы из-за загрязнения атмосферы.

В частности, она указала на публикации в Twitter президента США Джо Байдена в 2019 году, который на то время был кандидатом в президенты.

"Порыв и отвага Греты вдохновили миллионы людей и вызвали молодежное движение за перемены во всех уголках земного шара. Эта награда вполне заслужена и служит напоминанием о срочных, решительных действиях, которые мы должны предпринять для решения климатического кризиса", — написал в Twitter Байден.

В другой публикации будущий американский президент в сентябре 2019 года написал, что отвага и упорство Тунберг стали для него источником вдохновения.

"Она права. Мы не имеем права подвести будущие поколения. Нужно принимать срочные, кардинальные меры по преодолению чрезвычайной ситуации с изменением климата, пока не поздно", — говорится в сообщении.

Также были упомянуты другие официальные лица западного политического истеблишмента, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады 2019 года Джастин Трюдо, Принц Уэльский Чарльз, действующий генсек ООН Антониу Гутерреш и другие. Захарова опубликовала фото этих политиков вместе с Тунберг, которые все отмечали целеустремленность, отвагу и упорство молодой эко-активистки.

Отметим, что в комментариях к посту Terror Alarm пользователи задали вопрос, почему после того, как Грете исполнилось 18 лет, мировая общественность больше не слышит ее громких выступлений.

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Ранее сообщалось, что в рамках акции протеста, приуроченной к климатической конференции Организации объединенных наций в Глазго Грета Тунберг осудила мировых лидеров за их бездействие в борьбе с изменением климата. По ее словам, в саммите участвуют политики, которые просто создают вид, что серьезно относятся к настоящему и будущему планеты.