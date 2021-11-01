"Какого х*я они там делают". Тунберг раскритиковала участников климатического саммита ООН (видео)

По словам эко-активистки, мировые лидеры лишь притворяются, когда говорят о своем серьезном отношении к будущему планеты.

18-летняя эко-активистка Грета Тунберг осудила мировых лидеров за их бездействие в борьбе с изменением климата в рамках акции протеста, приуроченной к климатической конференции Организации объединенных наций в Глазго, передает Daily Mail.

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"Больше никакого бла-бла-бла, или какого х*я они там (на конференции) делают", — сказала Тунберг.

По ее словам, в саммите участвуют политики, которые просто "делают вид", что серьезно относятся к настоящему и будущему планеты.

"Перемены не произойдут внутри (системы), это не лидерство. Мы говорим нет пустым разговорам, эксплуатации людей и планеты… Мы ужасно устали от всего этого, и мы это изменим, нравится это им или нет", — добавила активистка.

[ + – ] Тунберг критикует участников конференции

Как пишет издание, Тунберг прибыла в Глазго в субботу, 30 октября, чтобы возглавить климатический протест, посвященный очередному саммиту ООН. При этом, по словам активистки, ее не приглашали принять участие в климатической конференции.

Напомним, в саммите принимают участие десятки лидеров стран мира, в том числе президент США Джо Байден, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Президент Украины в ходе своего выступления призвал к "глобальному потеплению" в международных отношениях, а также назвал оккупированные Крым и ОРДЛО "экобомбами в центре Европы".

Ранее Фокус рассказывал, чем интересен этот саммит по климату и какие вопросы будут поднимать на нем мировые лидеры.