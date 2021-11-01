Зеленский на климатическом саммите в Глазго рассказал о двух украинских "экобомбах" (видео)

Президент связал ухудшающуюся экологическую ситуацию на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма с нарушением условий Будапештского меморандума.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи для конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам изменения климата в Глазго призвал к "глобальному потеплению" в международных отношениях, а также назвал оккупированные Крым и ОРДЛО "экобомбами в центре Европы". Видео выступления главы государства обнародовано на его странице в Facebook в понедельник, 1 ноября.

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По мнению Зеленского, чтобы справиться с глобальным потеплением "нам необходимо глобальное потепление в отношениях между государствами, где ежегодно тает доверие". Президент добавил, что международные договоренности ничего не стоит, если для какой-либо из сторон они являются "просто словами".

В качестве примера Зеленский привел Будапештский меморандум, который не был выполнен и "планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса". Глава государства заявил, что Крымский полуостров "стал военно-морской базой России", а на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей затоплены шахты, наблюдаются деградация почвы и нехватка питьевой воды.

[ + – ] Выступление Зеленского на климатическом саммите ООН

"И все это сейчас. Это общая угроза для всего мира. В наше время беда, где бы она ни случилась, я уверен, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", – сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что планета Земля является домом не только для людей, но и для представителей растительного и животного мира, которые не могут провести свой саммит, сократить выбросы углерода и использование пластика. Помимо этого глава государства предложил для измерения успешности стран необходимо учитывать "не только уровень ВВП или уровень инфляции, но, прежде всего, чистоту воздуха, воды, земли".

"(Необходимо) воспринимать любую территорию не как рынок сбыта товаров или услуг, а как дом тысяч представителей флоры и фауны. Гордиться не новыми моделями техники, не только тем, что мы что-то создаем, но тем, что мы что-то важное сохраняем", — заявил Зеленский.

Напомним ранее сегодня президент Зеленский встретился с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель на полях климатического саммита в Глазго. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и энергетический кризис в Европе.

Ранее Фокус разбирался, чем интересен саммит по климату и какие вопросы будут поднимать на нем мировые лидеры.