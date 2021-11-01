Зеленський на кліматичному саміті в Глазго розповів про дві українські "екобомби" (відео)

Президент пов'язав екологічну ситуацію, що погіршується, на окупованих Росією територіях Донбасу та Криму з порушенням умов Будапештського меморандуму.

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові для конференції Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань зміни клімату в Глазго закликав до "глобального потепління" в міжнародних відносинах, а також назвав окуповані Крим та ОРДЛО "екобомбами в центрі Європи". Відео виступу глави держави оприлюднено на його сторінці у Facebook у понеділок, 1 листопада.

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На думку Зеленського, щоб впоратися з глобальним потеплінням, "нам необхідне глобальне потепління у відносинах між державами, де щороку тане довіра". Президент додав, що міжнародні домовленості нічого не варті, якщо для будь-якої зі сторін вони є "просто словами".

Як приклад Зеленський навів Будапештський меморандум, який не був виконаний і "планета отримала дві екобомби в центрі Європи — окуповані Крим та частину нашого українського Донбасу". Глава держави заявив, що Кримський півострів "став військово-морською базою Росії", а на окупованих частинах Донецької та Луганської областей затоплено шахти, спостерігаються деградація ґрунту та нестача питної води.

[ + – ] Виступ Зеленського на кліматичному саміті ООН

"І все це зараз. Це загальна загроза для всього світу. У наш час біда, де б вона не трапилася, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу", – сказав президент України.

Зеленський також зазначив, що планета Земля є домом не лише для людей, а й для представників рослинного та тваринного світу, які не можуть провести свій саміт, скоротити викиди вуглецю та використання пластику. Крім цього, глава держави запропонував для виміру успішності країн враховувати "не тільки рівень ВВП або рівень інфляції, але, перш за все, чистоту повітря, води, землі".

"(Необхідно) сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів чи послуг, а як будинок тисяч представників флори та фауни. Пишатися не новими моделями техніки, не лише тим, що ми щось створюємо, але тим, що ми щось важливе "зберігаємо", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Зеленський зустрівся з виконувачем обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель на полях кліматичного саміту в Глазго. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та енергетичну кризу в Європі.

Раніше Фокус розбирався, чим цікавий саміт з клімату і які питання порушуватимуть на ньому світові лідери.