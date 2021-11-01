Зеленський у Британії обговорив із Меркель енергетичну кризу та війну на Донбасі (фото)

Сторони провели зустріч на полях екологічного форуму в Глазго. Під час бесіди вони торкнулися теми переговорів для встановлення миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель у Глазго в межах конференції Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату COP26. Лідери двох країн, зокрема, обговорили енергетичну кризу та війну на Донбасі. Про це у своєму Twitter у понеділок, 1 листопада, написав глава української держави.

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За словами Зеленського, під час зустрічі вони торкнулися поточної ситуації на Донбасі, а також перебігу переговорів для встановлення миру в регіоні. Крім цього, темами переговорів стали європейська енергетична криза, шляхи її вирішення та питання взаємовідносин України та Німеччини.

Нагадаємо, 26 жовтня Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера ФРН і зараз обіймає посаду виконувача обов'язків глави німецького уряду. Тимчасовий кабінет міністрів Меркель вестиме офіційні справи ще приблизно шість тижнів. Очікується, що наступним канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що Меркель до кінця перебування на посаді в. о. щодня працюватиме над організацією нової зустрічі в Нормандському форматі. Раніше Фокус аналізував, що зміниться для України після зміни влади у ФРН.

Раніше представники російської влади заявили, що РФ не допомагатиме країнам Європи вирішувати енергетичну кризу доти, доки Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) та Єврокомісія не завершать процес сертифікації трубопроводу "Північний потік-2".