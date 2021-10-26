Ангела Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини (фото, відео)

Формально Меркель пробуде на своїй посаді ще близько шести тижнів, доки не сформується новий уряд.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок 26 жовтня вручив канцлерці Німеччини Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень. Проте Меркель і члени її кабінету міністрів тимчасово виконуватимуть свої повноваження до формування нового уряду Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Watson.

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Церемонія відбулася в палаці Бельвю у Берліні, під час якої Штайнмаєр виступив із урочистою промовою.

[ + – ] Штайнмаєр на церемонії відставки уряду Німеччини

"Для вас, шановна пані канцлерко, дорога Ангело Меркель, закінчуються 16 років перебування на чолі уряду. Ми повинні вам подякувати за ці 16 років, протягом яких ви вели за собою нашу країну в час, насичений кризами та потрясіннями", — сказав президент.

Насамперед Штайнмаєр відзначив діяльність Меркель в умовах пандемії COVID-19. Він наголосив, що канцлерка несла відповідальність за країну з усією силою та серйозністю, яких вимагала від неї ця ситуація.

Також була згадана міграційна криза 2015 року, коли протягом кількох тижнів кордон Німеччини перетнули десятки тисяч біженців, які прибули до ЄС за так званим "балканським маршрутом". Тоді Меркель вимовила свої знамениті слова — "Ми впораємося!".

[ + – ] Селфі Меркель із біженцями восени 2015 року

"Ви, перш за все, завоювали довіру громадян. Це нелегке завдання в країні, яка спочатку мала навчитися вірити в саму себе", — зазначив президент.

Тимчасовий уряд Меркель вестиме офіційні справи ще близько шести тижнів. У її найближчих планах виступ на кліматичній конференції в Глазго, яка розпочне свою роботу 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня 2021 року в Німеччині відбулися вибори до нового федерального парламенту, відомого як Бундестаг. У голосуванні взяло участь близько 76% виборців.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеозв'язку щодо підготовки до проведення саміту "Нормандської четвірки".