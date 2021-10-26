Ангела Меркель официально перестала быть канцлером Германии (фото, видео)

Формально Меркель пробудет на своей должности еще около шести недель, пока не сформируется новое правительство.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник 26 октября вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Тем не менее, Меркель и члены ее кабинета министров будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства Германии. Об этом сообщает немецкое издание Watson.

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Церемония состоялась во дворце Бельвю в Берлине, во время которой Штайнмайер выступил с торжественной речью.

[ + – ] Штайнмайер на церемонии отставки правительства Германии

"Для вас, уважаемая госпожа канцлер, дорогая Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет пребывания во главе правительства. Мы должны вас поблагодарить за эти 16 лет, в течение которых вы вели за собой нашу страну во время, насыщенное кризисами и потрясениями", — сказал президент.

Прежде всего Штайнмайер отметил деятельность Меркель в условиях пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что канцлер несла ответственность за страну со всей силой и серьезностью, которых требовала от нее эта ситуация.

Также был упомянут миграционный кризис 2015 года, когда в течение нескольких недель границу Германии пересекли десятки тысяч беженцев, прибывших в ЕС по так называемому "балканскому маршруту". Тогда Меркель произнесла свои знаменитые слова — "Мы справимся!".

[ + – ] Селфи Меркель с беженцами осенью 2015 года

"Вы, прежде всего, завоевали доверие граждан. Это нелегкая задача в стране, которая сначала должна была научиться верить в саму себя", — отметил президент.

Временное правительство Меркель будет вести официальные дела еще около шести недель. В ее ближайших планах — выступление на климатической конференции в Глазго, которая начнет свою работу 31 октября.

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2021 в Германии состоялись выборы в новый федеральный парламент, известный как Бундестаг. В голосовании приняли участие около 76% избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеосвязи касательно подготовки к проведению саммита "Нормандской четверки".