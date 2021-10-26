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Ангела Меркель официально перестала быть канцлером Германии (фото, видео)

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Ангела Меркель

Формально Меркель пробудет на своей должности еще около шести недель, пока не сформируется новое правительство.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник 26 октября вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Тем не менее, Меркель и члены ее кабинета министров будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства Германии. Об этом сообщает немецкое издание Watson.

Церемония состоялась во дворце Бельвю в Берлине, во время которой Штайнмайер выступил с торжественной речью.

Штайнмайер на церемонии отставки правительства Германии
Штайнмайер на церемонии отставки правительства Германии

"Для вас, уважаемая госпожа канцлер, дорогая Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет пребывания во главе правительства. Мы должны вас поблагодарить за эти 16 лет, в течение которых вы вели за собой нашу страну во время, насыщенное кризисами и потрясениями", — сказал президент.

Прежде всего Штайнмайер отметил деятельность Меркель в условиях пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что канцлер несла ответственность за страну со всей силой и серьезностью, которых требовала от нее эта ситуация.

Также был упомянут миграционный кризис 2015 года, когда в течение нескольких недель границу Германии пересекли десятки тысяч беженцев, прибывших в ЕС по так называемому "балканскому маршруту". Тогда Меркель произнесла свои знаменитые слова — "Мы справимся!".

Селфи Меркель с беженцами осенью 2015 года
Селфи Меркель с беженцами осенью 2015 года

"Вы, прежде всего, завоевали доверие граждан. Это нелегкая задача в стране, которая сначала должна была научиться верить в саму себя", — отметил президент.

Временное правительство Меркель будет вести официальные дела еще около шести недель. В ее ближайших планах — выступление на климатической конференции в Глазго, которая начнет свою работу 31 октября.

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2021 в Германии состоялись выборы в новый федеральный парламент, известный как Бундестаг. В голосовании приняли участие около 76% избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеосвязи касательно подготовки к проведению саммита "Нормандской четверки".