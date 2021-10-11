Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к Нормандскому саммиту

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудили, какие договоренности могут быть рассмотрены в ходе будущих переговоров в этом формате.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеосвязи касательно подготовки к проведению саммита "Нормандской четверки". Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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В частности, лидеры стран заявили, что ожидают, что будущий саммит будет конструктивным и позволит достигнуть договоренностей касательно следующих шагов, направленных на установление мира на Донбассе.

"Лидеры трех государств обсудили предложения касательно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в Нормандском формате", — говорится в сообщении.

Помимо этого стороны подчеркнули важность соблюдения тех обязательств, которые были взяты лидерами Германии, Франции, Украины и России в декабре 2019 года в Париже во время прошлого Нормандского саммита, а также договорились обсудить состояние их выполнения во время следующих переговоров в этом формате.

Также Зеленский проинформировал коллег о ситуации на востоке страны, а также о мерах, которые украинские власти предпринимают для достижения мира на Донбассе.

В свою очередь Меркель и Макрон пообещали поднять эти вопросы во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита N4 ("Нормандской четверки" — ред.). Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", — написал Зеленский по итогам переговоров в своем Twitter.

Напомним, о необходимости проведения нового саммита "Нормандской четверки" Макрон и Меркель сообщали еще в конце марта, по итогам переговоров с Путиным.

Тем временем сегодня бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который на данный момент занимает должность заместителя председателя Совбеза России, написал статью, в которой рассказал о "бессмысленности контактов" российского руководства с украинскими властями.